Macron sa v slnečných okuliaroch pustil v Davose do USA. Trumpove kroky vníma ako imperiálne a snahu oslabiť Európu

„Multilateralizmus je oslabovaný mocnosťami, ktoré ho blokujú a snažia sa od neho odvrátiť,“ povedal Macron. V kritickom prejave k dianiu vo svete uviedol, že pravidlá sú pošliapavané a že sa zdá, že jediným zákonom sa stáva právo silnejšieho. Za neprijateľnú potom označil snahu Spojených štátov, ktoré podľa neho požadujú čo najväčšie ústupky a otvorene sa snažia Európu oslabiť a podriadiť.
Americký prezident Donald Trump v posledných dňoch vystupňoval nátlak na Dánsko, od ktorého požaduje predať Grónsko, poloautonómnu súčasť Dánskeho kráľovstva. Trump sa tiež rozhodol uvaliť dodatočné desaťpercentné clá na Dánsko a ďalších sedem európskych krajín, ktoré sa postavili za Kodaň odmietajúcu americkú požiadavku.
Riešením súčasných problémov vo svete je podľa Macrona väčšia spolupráca a vybudovanie európskej ekonomickej suverenity. Európa je možno pomalá, ale predvídateľná a vládne v nej právny poriadok, poznamenal francúzsky prezident.
Schôdzku s Trumpom nechystá
Emmanuel Macron sa nechystá hovoriť v Davose s Donaldom Trumpom, s ktorým má zásadne odlišný názor na ambíciu Washingtonu ovládnuť Grónsko. Na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) francúzsky prezident podľa agentúry Reuters tiež povedal, že Európa dáva prednosť vláde práva pred brutalitou a rešpektu pred šikanovaním.
