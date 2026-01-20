Pravda Správy Svet Macron sa v slnečných okuliaroch pustil v Davose do USA. Trumpove kroky vníma ako imperiálne a snahu oslabiť Európu

Macron sa v slnečných okuliaroch pustil v Davose do USA. Trumpove kroky vníma ako imperiálne a snahu oslabiť Európu

Francúzsky prezident Emmanuel Macron dnes kritizoval imperiálne ambície niektorých vodcov a odsúdil kroky súčasnej americkej vlády, ktorých cieľ vníma ako snahu oslabiť a podriadiť si Európu. Macron to vyhlásil vo švajčiarskom Davose na výročnom zasadnutí Svetového ekonomického fóra (WEF), kde hovoril aj o tom, že sa svet presúva do éry roztrieštenosti bez pravidiel.

20.01.2026 14:49 , aktualizované: 15:32
Emmanuel Macron Foto: ,
Francúzsky prezident Emmanuel Macron na fóre v Davose, 20. januára 2026
debata (14)

„Multilateralizmus je oslabovaný mocnosťami, ktoré ho blokujú a snažia sa od neho odvrátiť,“ povedal Macron. V kritickom prejave k dianiu vo svete uviedol, že pravidlá sú pošliapavané a že sa zdá, že jediným zákonom sa stáva právo silnejšieho. Za neprijateľnú potom označil snahu Spojených štátov, ktoré podľa neho požadujú čo najväčšie ústupky a otvorene sa snažia Európu oslabiť a podriadiť.

Protestujúci nechcú Trumpa v Davose, zasiahli aj vodné delá
Video
Prezident USA vystúpi na Svetovom ekonomickom fóre v Davose v stredu. Tisíce ľudí demonštrovali proti nemu aj proti samotnému fóru. Video: Reuters

Americký prezident Donald Trump v posledných dňoch vystupňoval nátlak na Dánsko, od ktorého požaduje predať Grónsko, poloautonómnu súčasť Dánskeho kráľovstva. Trump sa tiež rozhodol uvaliť dodatočné desaťpercentné clá na Dánsko a ďalších sedem európskych krajín, ktoré sa postavili za Kodaň odmietajúcu americkú požiadavku.

Trumpov prejav na Svetovom fóre v Davose
Video

Riešením súčasných problémov vo svete je podľa Macrona väčšia spolupráca a vybudovanie európskej ekonomickej suverenity. Európa je možno pomalá, ale predvídateľná a vládne v nej právny poriadok, poznamenal francúzsky prezident.

Schôdzku s Trumpom nechystá

Emmanuel Macron sa nechystá hovoriť v Davose s Donaldom Trumpom, s ktorým má zásadne odlišný názor na ambíciu Washingtonu ovládnuť Grónsko. Na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) francúzsky prezident podľa agentúry Reuters tiež povedal, že Európa dáva prednosť vláde práva pred brutalitou a rešpektu pred šikanovaním.

Správu aktualizujeme…

Facebook X.com 14 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #USA #Davos #Emmanuel Macron
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"