MAAE bije na poplach: Černobyľ je odrezaný od prúdu, útoky vyradili životne dôležité rozvodne

MAAE spomínanú vojenskú aktivitu vo svojom vyhlásení na sieti X nešpecifikovala, upozornila však, že Černobyľská jadrová elektráreň prišla o vonkajšie napájanie a zasiahnuté je aj elektrické vedenie do ďalších ukrajinských atómových zariadení. „MAAE aktívne sleduje vývoj situácie, aby posúdila vplyv na jadrovú bezpečnosť,“ dodal Grossi.
Ukrajina má v prevádzke tri jadrové elektrárne: Chmeľnyckú, Rivnenskú a Juhoukrajinskú jadrovú elektráreň. Rusko v súčasnosti okupuje Záporožskú jadrovú elektráreň, ktorá je odstavená. Na území Ukrajiny leží aj dnes už nefunkčná Černobyľská atómová elektráreň, ktorá sa v apríli 1986 stala miestom doteraz najväčšej jadrovej katastrofy. Vonkajšie napájanie je v nej potrebné najmä na chladenie vyhoreného jadrového paliva.
Ukrajina sa už takmer štyri roky bráni rozsiahlej ruskej agresii a súčasťou bojov sú aj vzdušné údery oboch strán. Ruská armáda zároveň od jesene opäť zintenzívnila útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň vyhlásil kvôli ruským útokom stav núdze v energetickom sektore. Minister energetiky Denys Šmyhaľ v tejto súvislosti oznámil, že Ukrajina už nemá ani jednu plne funkčnú elektráreň. V noci na dnes podnikli Rusi ďalší rozsiahly úder na ukrajinskú energetiku.
Nie je to pritom prvýkrát, čo sa Černobyľská alebo Záporožská jadrová elektráreň ocitli bez vonkajšieho napájania. Napríklad vlani v októbri Ukrajinci informovali o prerušení dodávok do elektrárne v Černobyli kvôli ruskému dronovému náletu na rozvodňu v meste Slavutyč. Bez napájania bola v tom čase aj Rusmi okupovaná Záporožská jadrová elektráreň; chladenie jej odstavených reaktorov zabezpečoval prúd vyrábaný generátormi.Čítajte viac Varovanie z Černobyľa: jediný zásah môže ohroziť ochranný kryt reaktora. Sarkofág nie je stavaný na vojnu
Vlani vo februári ukrajinské úrady informovali, že ruský dronový útok vážne poškodil nový ochranný plášť okolo štvrtého reaktora elektrárne v Černobyli. Moskva vtedy zodpovednosť za úder odmietla. Rusko Černobyľskú jadrovú elektráreň krátko okupovalo po svojom vpáde na Ukrajinu vo februári 2022. Rusi sa niekoľko dní po invázii do susednej krajiny zmocnili aj Záporožskej jadrovej elektrárne, ktorú naďalej okupujú. Toto zariadenie sa nachádza pri frontovej línii a obe strany sa odvtedy navzájom obviňujú z jeho ostreľovania.