Bolo to ako zapriahnuť kozu. Kim Čong-un verejne "zvozil" vicepremiéra a na mieste ho odvolal

Severokórejský vodca Kim Čong-un verejne odvolal vicepremiéra zodpovedného za strojársky priemysel, prirovnal ho ku koze a ostro kritizoval neschopnosť úradníkov. S odvolaním sa na severokórejskú štátnu agentúru KCNA o tom informovala agentúra AFP, podľa ktorej je takto vykonané odvolanie veľmi zriedkavé. Podľa agentúry AP ide o snahu posilniť disciplínu pred blížiacim sa zjazdom vládnucej komunistickej strany.

20.01.2026 15:22
Kim Čong-un Foto:
Severokórejský vodca Kim Čong-un na vojenskej prehliadke pri príležitosti 80. výročia založenia vládnucej Strany prác v Pchjongjangu v piatok 10. októbra 2025.
Vojnová loď KĽDR sa pri spúšťaní na vodu rozbila. Kim Čong-un sa prizeral a zúril
Archívne video. Počas slávnostného spustenia novej severokórejskej vojenskej lode triedy Čchö Hjon na vodu došlo k vážnej nehode. / Zdroj: ta3

Kim v prejave pri príležitosti dokončenia prvej fázy modernizácie priemyselného areálu na severovýchode krajiny obvinil podpredsedu vlády Jang Song-hoa z toho, že spôsobil „zbytočné zmätky“. Projekt podľa lídra utrpel veľké ekonomické straty kvôli nezodpovedným a neschopným úradníkom a bolo premárnených veľa peňazí a práce.

Líder už vlani v decembri na schôdzi strany sľúbil, že odstráni „zlo“ z vládneho aparátu a časť úradníkov pokáral za lenivosť. Štátne médiá neuviedli podrobnosti, informovali však o mnohých prípadoch porušenia disciplíny, čo by mohlo odkazovať na korupciu. Na schôdzi kritizoval aj Janga, načo ho podľa KCNA pozorne sledoval a dospel k záveru, že vicepremiér nemá žiadny zmysel pre zodpovednosť.

Vodca Kim chce viac rakiet a viac nábojov
Vodca KĽDR Kim Čong-un na návšteve muničných podnikov. Plánuje rozšíriť vývoj aj výrobu rakiet a granátov. Zdroj: Reuters/Severokórejská štátna televízia KRT. / Zdroj: Reuters

„K dnešnému dňu vás odvolávam, súdruh vicepremiér,“ povedal Kim. „Zjednodušene povedané, bolo to ako zapriahnuť kozu do voza, čo bola chyba v našom procese menovania vedúcich pracovníkov. Koniec koncov, vozy ťahajú vôly, nie kozy,“ dodal podľa AFP vodca.

Kim Čong-Un znovu kritizoval aj vládnych úradníkov, ktorí si podľa neho už dávno zvykli byť porazení, nezodpovední a pasívni. Vyzval tiež na rýchle dobehnutie dlho zaostávajúceho hospodárstva, aby sa mohla vybudovať modernizovaná a vyspelá ekonomika.

Vicepremiérovo odvolanie podľa AFP pripomína prípad Kimovho strýka Čang Song-tcheka. Ten bol pri čistke vo vedení krajiny v roku 2013 popravený kvôli obvineniu zo spiknutia s cieľom zvrhnúť svojho synovca.

Pchjongjang sa po piatich rokoch pripravuje na zjazd predstaviteľov vládnucej Kórejskej strany práce, ktorý by sa mal konať koncom januára alebo vo februári.

