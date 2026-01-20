Bolo to ako zapriahnuť kozu. Kim Čong-un verejne "zvozil" vicepremiéra a na mieste ho odvolal

Kim v prejave pri príležitosti dokončenia prvej fázy modernizácie priemyselného areálu na severovýchode krajiny obvinil podpredsedu vlády Jang Song-hoa z toho, že spôsobil „zbytočné zmätky“. Projekt podľa lídra utrpel veľké ekonomické straty kvôli nezodpovedným a neschopným úradníkom a bolo premárnených veľa peňazí a práce.
Líder už vlani v decembri na schôdzi strany sľúbil, že odstráni „zlo“ z vládneho aparátu a časť úradníkov pokáral za lenivosť. Štátne médiá neuviedli podrobnosti, informovali však o mnohých prípadoch porušenia disciplíny, čo by mohlo odkazovať na korupciu. Na schôdzi kritizoval aj Janga, načo ho podľa KCNA pozorne sledoval a dospel k záveru, že vicepremiér nemá žiadny zmysel pre zodpovednosť.
„K dnešnému dňu vás odvolávam, súdruh vicepremiér,“ povedal Kim. „Zjednodušene povedané, bolo to ako zapriahnuť kozu do voza, čo bola chyba v našom procese menovania vedúcich pracovníkov. Koniec koncov, vozy ťahajú vôly, nie kozy,“ dodal podľa AFP vodca.
Kim Čong-Un znovu kritizoval aj vládnych úradníkov, ktorí si podľa neho už dávno zvykli byť porazení, nezodpovední a pasívni. Vyzval tiež na rýchle dobehnutie dlho zaostávajúceho hospodárstva, aby sa mohla vybudovať modernizovaná a vyspelá ekonomika.
Vicepremiérovo odvolanie podľa AFP pripomína prípad Kimovho strýka Čang Song-tcheka. Ten bol pri čistke vo vedení krajiny v roku 2013 popravený kvôli obvineniu zo spiknutia s cieľom zvrhnúť svojho synovca.
Pchjongjang sa po piatich rokoch pripravuje na zjazd predstaviteľov vládnucej Kórejskej strany práce, ktorý by sa mal konať koncom januára alebo vo februári.