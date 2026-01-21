Pravda Správy Svet Z pevnosti v Caracase do preklínanej väznice v New Yorku. Ako vyzerá život uneseného Madura za mrežami?

Z pevnosti v Caracase do preklínanej väznice v New Yorku. Ako vyzerá život uneseného Madura za mrežami?

Obmedzený prístup do sprchy, donáška jedla do cely a limitovaný čas pohybu mimo nej. Unesený venezuelský prezident, ktorý má za sebou prvá viac ako polovicu mesiaca za americkými mrežami, si musí zvykať na prísny režim väznice. Nicolása Madura umiestnili do metropolitného detenčného strediska v Brooklyne (najľudnatejšia mestská štvrť New Yorku).

Venezuela Inauguration Foto: ,
Nicolás Maduro so svojou manželkou Ciliou Floresovou na snímke z minulého roku.
Z vrtuľníka do obrneného vozidla. Madura eskortovalo na súd ozbrojené komando
Venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Floresová boli v pondelok 5. januára 2025 eskortovaní na federálny súd v newyorskom Manhattane. / Zdroj: Reuters

Žije teraz v cele, ktorej je sám. Má v nej záchod i umývadlo, ale sprcha chýba. Osprchovať sa môže iba trikrát týždenne. Malý priestor má šírku iba dva metre a dĺžku len tri metre. Nonstop ho v nej monitoruje bezpečnostná kamera. Poprechádzať sa môže iba jednu hodinu denne v zamrežovanom areáli väznice.

„Je to jedno z najhorších väzení v New Yorku, prezývajú ho peklo na zemi," napísal denník El País. Maduro môže považovať asi za jedinú výhodu to, že sa nenachádza v cele s inými zločincami. Oddelili ho od nich z bezpečnostných dôvodov. Detenčné stredisko má kapacitu približne pre 1 300 kriminálnikov, sú medzi nimi nielen muži, ale aj ženy. Preto tam mohli umiestniť i Madurovu manželku Ciliu Floresovú, ktorú Američania zajali 3. januára tohto roku spolu s ním.

Treba poznamenať, že v prípade Madura sa nedá hovoriť o pekle na zemi za mrežami v Brooklyne. Práve preto že má samostatnú celu a nachádza sa pod prísnou ochranou, z čoho vyplýva, že sa napríklad vyhne bitkám medzi väzňami. Na druhej strane o nejakom čo i len akom-takom komforte zďaleka nemôže byť reč. „Kúrenie je veľmi slabé. Každý väzeň dostane jednu vlnenú deku. Zadržiavaní spávajú na veľmi tenkej kombinácii matraca a vankúša s hrúbkou 5 cm na kovovej platni," upozornila televízna stanica CNN.

Maduro máva budíček o šiestej hodine. „Vtedy mu zabúchajú na dvere a podajú stravu. Jedlo mu posunú cez otvor v oceľových dverách. Jedlo býva často studené," poznamenal server Newsroom Panama.

Po americkom únose z Caracasu do New Yorku sa Maduro ocitol v inom svete. Kde žil vo Venezuele? Sídlom prezidenta je palác Miraflores, ktorý postavili na konci 19. storočia. Jeho krásne prostredie dotvára nádvorie s fontánami. Elitní americkí vojaci však zajali Madura na inom mieste: v prísne stráženom komplexe s názvom Casa de los Pinos.

Opevnený areál dal vybudovať predchodca Madura na čele štátu Hugo Chávez. Server Vanguardia napísal, že sa tam nachádzajú podzemné únikové cesty, aby sa uľahčila prípadná evakuácia. Madurovi však tunely nijako nepomohli: Američania ho vytiahli z postele a odvliekli do USA. Server Opinión poznamenal, že v pevnosti skladovali potraviny pre 150 ľudí na niekoľko týždňov. Zásoby kyslíka boli na 25 dní (pre prípad zamorenia ovzdušia).

Škody po americkom útoku vo venezuelskom Caracase. Letecká základňa dostala zásah
Video
Americký útok na Venezuelu mieril aj na leteckú základňu v Caracase. / Zdroj: Reuters
Trump Čítajte viac Britský exvýsadkár pre Pravdu zhodnotil zásah USA vo Venezuele. Mohli by Európania uniesť Trumpa, keby napadol Grónsko?

