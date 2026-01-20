Ameriku zasiahne najchladnejšia vzduchová hmota na planéte

Zatiaľ čo väčšina arktických oblastí je na začiatku týždňa nadpriemerne teplá, ľadový vzduch sa v rozkolísanom tryskovom prúdení v dôsledku oslabeného polárneho víru posúva na juh. Neobvykle sa tak deje súčasne v Európe, Ázii aj na území Severnej Ameriky.
Do USA sa vracia masívny polárny vír (vortex), ktorý pravdepodobne do konca mesiaca uvrhne polovicu krajiny do hlbokej mrazivej zimy, píše denník Daily Mail. Meteorológovia uviedli, že extrémne studený vzduch z Kanady zaplavuje juh a v niektorých mestách, ako sú Chicago a New York, teploty klesajú až o 20 stupňov pod bežné januárové priemery.
Predpokladá sa, že dlhotrvajúca zimná vlna bude trvať minimálne do 25. januára, ale meteorológovia z AccuWeather uviedli, že účinky polárneho víru by mohli pretrvávať až 14 dní, pripomína Daily Mail a uvádza, že studený vzduch môže zasiahnuť až 30 štátov USA.
Polárny vír nie je búrka – je to rozsiahla, pretrvávajúca oblasť nízkeho tlaku a extrémne studeného vzduchu, ktorá sa nachádza vysoko v atmosfére nad oboma pólmi Zeme, uvádza podľa USA Today americká Národná meteorologická služba. Existuje celoročne, ale v zime, keď klesajú polárne teploty, zosilňuje a v lete slabne. Keď je vír silný, tento studený vzduch zostáva nahromadený nad pólmi.
Keď však vír zoslabne, natiahne sa, alebo sa naruší, časti tohto veľmi studeného vzduchu sa môžu rozliať na juh do USA, Európy alebo Ázie a spôsobiť návaly mrazivého arktického vzduchu. To sa deje v januári.