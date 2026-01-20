Ponižujúci zákrok v hlbokom mraze. Imigrační agenti odviedli Američana z bytu len v spodnom prádle

ChongLy Thao, 56-ročný naturalizovaný občan Spojených štátov, ktorý používa meno Scott, bol neskôr privezený späť domov bez toho, aby mu incident ktokoľvek vysvetlil alebo sa mu za neho ospravedlnil. Píšia o tom agentúry.
„Modlil som sa. Hovoril som si: Bože, pomôž mi, nič zlé som neurobil. Prečo mi to robia? Nemal som na sebe oblečenie,“ povedal agentúre Reuters Thao o nedeľnom incidente. Imigrační agenti v aute muža odfotili, vzali mu odtlačky prstov a potom ho zaviezli späť.
Muž uviedol, že sa s rodičmi presťahoval z Laosu do Spojených štátov v roku 1974, keď mal štyri roky. Americké občianstvo získal v roku 1991. Počas zadržania imigračnými agentmi sa bál, že bude deportovaný do Laosu, kde nemá žiadnych príbuzných.
Zábery, na ktorých je Thao takmer nahý a má cez seba prehodenú deku, zatiaľ čo ho vyvádzajú von, sa rozšírili na sociálnych sieťach a umocnili obavy, že federálni imigrační agenti prekračujú svoje právomoci, píše Reuters.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v rámci rozsiahlej protiimigračnej kampane do Minnesoty nasadila približne 3000 imigračných agentov, čo ministerstvo vnútornej bezpečnosti (DHS) označilo za doposiaľ najväčšiu protiimigračnú operáciu.Čítajte viac Imigračný agent v Minneapolise zastrelil ženu, podľa Trumpa v sebaobrane. Starosta: nezmysel, opustite mesto i štát
Thaova rodina jeho zadržanie vo vyhlásení označila za zbytočné, ponižujúce a hlboko traumatizujúce. Najvyššie teploty v meste Saint Paul v nedeľu dosahovali mínus desať stupňov Celzia.
DHS uviedlo, že agenti vyšetrovali dvoch odsúdených sexuálnych delikventov na Thaovej adrese a že americký občan, ktorý tam býval, odmietol poskytnúť odtlačky prstov alebo sa podrobiť identifikácii tváre, a preto bol zadržaný. „Zodpovedal popisu cieľov,“ uviedla hovorkyňa ministerstva Tricia McLaughlinová s tým, že zadržanie všetkých osôb v dome, kde prebieha operácia, je z bezpečnostných dôvodov bežné.
Ministerstvo zverejnilo letáky s informáciami o dvoch hľadaných mužoch, ktoré opísalo ako kriminálnych prisťahovalcov z Laosu, ktorí už sú v USA nelegálne. Jeden z mužov predtým býval na Thaovej adrese. Išlo o bývalého manžela jedného z členov Thaovej rodiny, uviedli podľa Reuters príbuzní.
V Minnesote pokračujú protesty proti imigračným agentom. Vypukli po tom, čo jeden z príslušníkov Úradu pre imigráciu a clá (ICE) 7. januára zastrelil 37-ročnú Renée Goodovu na ulici v Minneapolise. Zatiaľ čo federálna vláda tvrdí, že imigračný agent strieľal v sebaobrane, miestne úrady to odmietajú.Čítajte viac Trump pre demonštrácie v Minnesote pohrozil aktivovaním zákona o povstaní