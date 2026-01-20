Bessent verí v riešenie pri Grónsku. Špekulácie o vážnom finančnom scenári pre USA odmieta

Prezident USA Donald Trump oznámil v sobotu clá na dovoz z európskych krajín, ktoré sa postavili proti americkej správe autonómneho dánskeho ostrova. Podľa týchto krajín by clá porušovali obchodnú dohodu, ktorú s Trumpom vyjednali vlani. Európski lídri budú preto rokovať o možných odvetných opatreniach na mimoriadnom summite vo štvrtok v Bruseli.
Jednou z možností je balík ciel na dovoz z USA, ktorý dosahuje hodnotu 93 miliárd eur. Balík by automaticky nadobudol platnosť 6. februára po šesťmesačnom pozastavení.Čítajte viac Trumpova posadnutosť Grónskom odsunula Ukrajinu v Davose na vedľajšiu koľaj. Zelenskyj dal USA jasné ultimátum a ostáva vo vlasti
Bessent uviedol, že sa nájde riešenie tejto novovzniknutej situácie, ktoré zaistí národnú bezpečnosť USA aj Európy. „Prešlo len 48 hodín,“ zdôraznil americký minister popri ekonomickom fóre vo švajčiarskom meste Davos. „Som presvedčený, že lídri nebudú situáciu eskalovať a že sa to nakoniec vyrieši tak, aby s tým všetci boli spokojní,“ zhodnotil.
Americký prezident opakovane zdôrazňoval potrebu získať Grónsko, no lídri Dánska i Grónska odmietli predaj či prevzatie kontroly.
Šéf rezortu financií zároveň zavrhol špekulácie, že európske vlády by mohli predať americké štátne dlhopisy, ktoré vlastnia ako rezervy, čím by sa pre USA mohlo predražiť financovanie vlády. „(Americký dlh) je najlikvidnejším trhom, je základom všetkých finančných transakcií a som si istý, že európske vlády ho naďalej podržia,“ povedal Bessent.Čítajte viac Macron sa v slnečných okuliaroch pustil v Davose do USA. Trumpove kroky vníma ako imperiálne a snahu oslabiť Európu