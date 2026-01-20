Pravda Správy Svet Jeho pozícia sa od krádeže auta Tuskovej rodiny oslabila. Poľský generál teraz čelí disciplinárke

Poľské ministerstvo vnútra v utorok oznámilo, že voči veliteľovi Služby ochrany štátu (SOP) generálovi Radoslawovi Jaworskému sa začalo disciplinárne konanie a bol dočasne zbavený výkonu služobných povinností.

20.01.2026 17:14
Poľský premiér Donald Tusk Foto: ,
Poľský premiér Donald Tusk
Rezort zároveň informoval, že plnením úloh veliteľa SOP bol poverený doterajší zástupca veliteľa, plukovník Tomasz Jackowicz. Podľa informácií denníka Rzeczpospolita v SOP prebiehal audit a Jaworski bol počas neho práceneschopný.

Jeho pozícia mala byť podľa denníka oslabená od krádeže osobného auta rodiny premiéra Donalda Tuska na jeseň 2025. SOP zabezpečuje ochranu ústavných činiteľov, významných budov či zahraničných delegácií.

Podľa zdrojov agentúry PAP z prostredia SOP súvisí rozhodnutie o začatí disciplinárneho konania s výsledkami auditu, ktorý odhalil nezrovnalosti v personálnej a finančnej politike.

