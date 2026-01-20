Jeho pozícia sa od krádeže auta Tuskovej rodiny oslabila. Poľský generál teraz čelí disciplinárke

Rezort zároveň informoval, že plnením úloh veliteľa SOP bol poverený doterajší zástupca veliteľa, plukovník Tomasz Jackowicz. Podľa informácií denníka Rzeczpospolita v SOP prebiehal audit a Jaworski bol počas neho práceneschopný.
Jeho pozícia mala byť podľa denníka oslabená od krádeže osobného auta rodiny premiéra Donalda Tuska na jeseň 2025. SOP zabezpečuje ochranu ústavných činiteľov, významných budov či zahraničných delegácií.
Podľa zdrojov agentúry PAP z prostredia SOP súvisí rozhodnutie o začatí disciplinárneho konania s výsledkami auditu, ktorý odhalil nezrovnalosti v personálnej a finančnej politike.