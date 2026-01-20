Pravda Správy Svet Kyjev pod ťažkou paľbou: obrancovia poslali k zemi 14 balistických rakiet. Zirkon však zasiahol kritický cieľ

Ukrajinská protivzdušná obrana zachytila väčšinu balistických rakiet, úplné odrazenie útoku však nie je možné. Počas masívneho ruského útoku na Ukrajinu v pondelok 20. januára sa ukrajinským vzdušným silám podarilo zachytiť väčšinu balistických rakiet a veľké množstvo útočných dronov. Ako však upozornil náčelník oddelenia komunikácie veliteľstva Vzdušných síl Ozbrojených síl Ukrajiny Jurij Ihnat, „100-percentné zostrelenie všetkých prostriedkov útoku nie je možné“.

20.01.2026 17:30
Podľa Ihnata ruská armáda po každom ostreľovaní vyhodnocuje výsledky a prispôsobuje taktiku ďalších útokov. „Nepriateľ po každom ostreľovaní vyvodzuje určité závery a pri nasledujúcom údere sa snaží zodpovedajúcim spôsobom zmeniť taktiku,“ uviedol v televíznom maratóne THC. Zároveň zdôraznil, že Rusko sa systematicky zameriava na ničenie energetických objektov Ukrajiny.

Zimné útoky sa podľa neho vyznačujú najmä intenzívnym nasadzovaním balistických rakiet. „Tento druh zbraní nepriateľ nasadzuje na juhu a východe Ukrajiny, ako aj na Kyjev,“ dodal Ihnat.

V pondelok bolo podľa jeho slov zaznamenaných celkovo 18 rakiet letiacich po balistickej trajektórii. „Dnes sme videli 18 rakiet letiacich po balistickej trajektórii. Údaje sa ešte budú spresňovať, ide o systémy Iskander-M a S-300,“ uviedol. Ukrajinskej protivzdušnej obrane sa podarilo zneškodniť väčšinu z nich. „14 z 18 rakiet bolo zachytených vďaka systémom, ktoré dnes chránia Ukrajinu vrátane hlavného mesta. Je to mimoriadne vysoký ukazovateľ zostrelenia balistiky,“ konštatoval.

Napriek tomu nie všetky útoky bolo možné odraziť. „Bohužiaľ však 4 rakety zasiahli určité objekty, sú tam škody,“ povedal Ihnat. Zvlášť upozornil na prípad protilodnej rakety Zirkon. „Konkrétne raketu Zirkon, ktorá mierila na objekt kritickej infraštruktúry vo Vinnyckej oblasti, sa nepodarilo zachytiť,“ dodal.

Ukrajinské sily zároveň zaznamenali vysokú úspešnosť pri likvidácii bezpilotných lietadiel. Podľa Ihnata bolo zničené „veľké množstvo nepriateľských útočných dronov“ a výrazne sa osvedčili aj ukrajinské drony-stíhače (interceptory), ktoré podľa neho „zničili desiatky ruských bezpilotných lietadiel“.

Zároveň však upozornil, že aj malé percento rakiet a dronov, ktoré preniknú obranou, môže spôsobiť rozsiahle škody. „Aj malá časť ruských útočných prostriedkov, ktoré zasiahnu cieľ, vyraďuje objekty ukrajinskej energetiky, čím spôsobuje veľké škody,“ zdôraznil. Ukrajina sa preto podľa neho spolieha na pomoc spojencov, a to nielen pri dodávkach munície pre PVO a stíhačiek F-16, ale aj pri ochrane energetického systému.

