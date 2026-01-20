„Boli ste podvedení“: Orbán burcuje farmárov proti dohode Mercosur a sľubuje, že cez parlament neprejde

Orbán farmárom, ktorí protestujú proti obchodnej dohode Európskej únie so skupinou Mercosur a vyvíjajú tlak na poslancov Európskeho parlamentu zasadajúcich v Štrasburgu, odkázal, aby v proteste vydržali, a že boli podvedení.
Premiér podotkol, že podľa platných pravidiel musia medzinárodnú obchodnú dohodu schváliť aj národné parlamenty. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová i Komisia obišli národné parlamenty vytvorením pomocného pravidla s tým, že dohoda sa môže dočasne uplatňovať.
„Farmári sú nahnevaní, takže nejde len o ekonomické problémy Mercosuru, nielen o budúcnosť poľnohospodárstva, ale aj o to, že boli podvedení. Národné parlamenty sa obchádzajú a prijímajú sa rozhodnutia, ktoré sú pre farmárov škodlivé,“ povedal Orbán a dodal, že práve preto teraz demonštrujú v Štrasburgu a požadujú rezignáciu Ursuly Von der Leyenovej. „A majú pravdu,“ uzavrel príspevok predseda vlády.
Europoslanci budú hlasovať o ratifikácii dohody s Mercosur v najbližších mesiacoch. V stredu majú hlasovať o tom, či obchodnú dohodu postúpia Súdnemu dvoru EÚ na preskúmanie jej zlučiteľnosti so Zmluvou o fungovaní EÚ. Ak sa vec dostane na súd a stanovisko súdu bude záporné, obchodná dohoda môže nadobudnúť platnosť len v prípade jej zmeny a doplnení.
Protest farmárov pred Európskym parlamentom
Pred Európskym parlamentom dnes demonštruje niekoľko tisíc poľnohospodárov proti obchodnej dohode s latinskoamerickými štátmi zo združenia Mercosur. Niektorí prišli aj s traktormi a ďalšou technikou, píše agentúra AFP. Zástupcovia EÚ dohodu podpísali v sobotu, o texte bude Európsky parlament ešte len hlasovať.
Veľkú časť demonštrantov tvorili poľnohospodári z Francúzska, ktorých organizácie proti zmluve dlhodobo vystupujú. Prítomní však boli aj zástupcovia agrosektora z ďalších európskych krajín vrátane predstaviteľov českej Agrárnej komory. Podľa polície sa na proteste spočiatku zúčastnilo približne 4 500 ľudí, ich počet neskôr vzrástol na 5 500. Popoludní niektorí demonštranti začali pri sídle parlamentu hádzať do policajtov predmety a zeleninu. Policajti odpovedali slzným plynom, uviedla agentúra AFP. Hlavným terčom nespokojnosti protestujúcich bola šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
Prezident českej Agrárnej komory Jan Doležal považuje protest za úspešný. „Dá sa povedať, že tam boli poľnohospodári zo všetkých kútov Európy,“ povedal Doležal agentúre ČTK k demonštrácii, na ktorej sa zúčastnil. Z Českej republiky podľa neho dorazilo 50 až 100 poľnohospodárov. Protestujúci chcú, aby európski poslanci obchodnú dohodu v súčasnej podobe neschválili. Podľa Doležala je však otázne, či je zamietnutie dohody reálne. „Určite je reálne upraviť parametre ochranných opatrení,“ uviedol. Tieto opatrenia by mali chrániť farmárov pred nadmerným nárastom dovozu z Latinskej Ameriky.
Poľnohospodári vyjadrujú nesúhlas s dohodou dlhodobo. Obávajú sa konkurencie poľnohospodárskeho a potravinárskeho sektora z Brazílie, Argentíny, Paraguaja a Uruguaja. Podľa nich tamojší producenti musia dodržiavať menej povinností, čím sú zvýhodnení. V prípade českých poľnohospodárov by dohoda podľa Doležala vytvorila najväčší tlak na ceny v živočíšnej výrobe či pri produkcii cukru. Výrobky z krajín Mercosuru sú podľa neho lacnejšie, pretože nemusia spĺňať rovnaké štandardy, napríklad v oblasti welfare zvierat či ochrany životného prostredia.
Protesty proti dohode so skupinou Mercosur nepodporuje česká europoslankyňa Veronika Vrecionová (ODS), ktorá predsedá poľnohospodárskemu výboru Európskeho parlamentu. „Tá zmluva je nastavená dobre aj v oblasti poľnohospodárstva, je tam množstvo poistiek a rôznych limitov,“ povedala dnes europoslankyňa novinárom. Podľa nej má Európska komisia rôzne nástroje, ktoré môže použiť v prípade výrazných výkyvov v dovoze potravín. Obavy poľnohospodárov sú podľa nej neopodstatnené. „My takúto zmluvu naozaj potrebujeme,“ uviedla europoslankyňa.