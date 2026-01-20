VIDEO: Divoké počasie v Španielsku. Rieka stúpla až k oknám domov, pobrežie bičujú obrie vlny

Búrka Harry priniesla v utorok do severného Katalánska prudké dažde, ktoré najviac zasiahli provinciu Girona. Oblasť Palau-Sator postihli rozsiahle záplavy. Búrka prináša vlny vysoké až 7 metrov (najmä v Katalánsku a na Baleárskych ostrovoch), silný vietor, dažde a sneženie v horách, čo následné prináša riziko lavín aj záplav.
Katalánski hasiči pátrali po mužovi, ktorý bol nahlásený ako nezvestný počas jazdy autom v Palau-Sator, ale operáciu prerušili kvôli nepriaznivým poveternostným podmienkam.
V Girone sa rieka Onyar nebezpečne priblížila k úrovni okolitých domov, čím vytvorila dramatickú scénu, hoci úrady uviedli, že voda sa pravdepodobne k domom nedostane.
Školy a športové aktivity boli v utorok zrušené, uviedli záchranné zložky, zatiaľ čo civilná ochrana vyzvala obyvateľov, aby zostali doma a vyhýbali sa cestovaniu kvôli riziku povodní.
Na barcelonských plážach signalizovali červené vlajky nebezpečenstvo, keď rozbúrené Stredozemné more narážalo na pobrežie.