VIDEO: Divoké počasie v Španielsku. Rieka stúpla až k oknám domov, pobrežie bičujú obrie vlny

Predstavte si, že sa pozriete von z bytu a rieka vám už takmer klope na okno. Aj takto vyzerá mesto Girona, keď v Španielsku zúri búrka Harry.

20.01.2026 19:30
Divoké počasie v Španielsku, vyčíňa búrka Harry
Zdroj: Reuters

Búrka Harry priniesla v utorok do severného Katalánska prudké dažde, ktoré najviac zasiahli provinciu Girona. Oblasť Palau-Sator postihli rozsiahle záplavy. Búrka prináša vlny vysoké až 7 metrov (najmä v Katalánsku a na Baleárskych ostrovoch), silný vietor, dažde a sneženie v horách, čo následné prináša riziko lavín aj záplav.

Katalánski hasiči pátrali po mužovi, ktorý bol nahlásený ako nezvestný počas jazdy autom v Palau-Sator, ale operáciu prerušili kvôli nepriaznivým poveternostným podmienkam.

V Girone sa rieka Onyar nebezpečne priblížila k úrovni okolitých domov, čím vytvorila dramatickú scénu, hoci úrady uviedli, že voda sa pravdepodobne k domom nedostane.

Školy a športové aktivity boli v utorok zrušené, uviedli záchranné zložky, zatiaľ čo civilná ochrana vyzvala obyvateľov, aby zostali doma a vyhýbali sa cestovaniu kvôli riziku povodní.

Na barcelonských plážach signalizovali červené vlajky nebezpečenstvo, keď rozbúrené Stredozemné more narážalo na pobrežie.

