Rusi čelia na dobytom území novému nepriateľovi. Armáde psov. Ako chcú v Moskve proti nim zasiahnuť?

Nebezpečnému prostrediu v meste sa venovala pracovná skupina Dumy na ochranu ľudí pred túlavými zvieratami. Nina Ostatinová, ktorá jej šéfuje, po rokovaní oznámila, že poslanci sa obrátili na gubernátora tzv. Doneckej ľudovej republiky Denisa Pušilina s výzvou, aby v Mariupoli vyhlásil mimoriadny stav.
Ostatinová nepriamo priznala, že úrady zlyhávajú pri ochrane tamojších obyvateľov: „Žiaľ, veľa psov zostalo bez majiteľov. V rozpočte sa nachádza veľmi málo finančných prostriedkov na vytvorenie útulku pre tieto psy," citoval ju denník Kommersant. Štvornohí tuláci sú hladní, čo zvyšuje ich agresivitu, keď sa pohybujú v svorkách.
Poslankyňa, ktorá je v Dume na čele výboru na ochranu rodiny, konkretizovala, že skupina poslancov očakáva od Pušilina, že sa postará o úpravu miestnej legislatívy. Vo väčšine ruských regiónov platí lokálny zákon, na základe ktorého je možné odchytávať túlavé zvieratá za účelom ich následného usmrtenia. Tento postup Ostatinová očakáva aj v Mariupoli. Dodala, že jej píšu obyvatelia tohto mesta, ktorí poukazujú na obrovský počet túlavých psov.
Server RTVI upozornil, že v Mariupoli pobehuje približne až 10-tisíc bezprizorných chlpáčov. Obrazne ich označil za armádu psov. Ostatinová pre RTVI povedala, že zmena miestnej legislatívy je nevyhnutná. Ide o to, že podľa platného stavu je tam dovolené usmrtiť psa jedine v prípade nevyliečiteľného ochorenia, čo spadá do činnosti veterinárov. „V súčasných podmienkach je to veľmi mäkký zákon, ktorý neprispeje k ochrane ľudí, najmä detí, žien a starších osôb," podčiarkla Ostatinová.
Poslankyňa poskytla tomuto serveru list adresovaný Pušilinovi. Obsahuje aj tieto vety: „Zvieratá často prejavujú agresiu, útočia na ľudí a deti sú po uhryznutí prijímané do nemocníc na chirurgické a traumatologické oddelenia. Situácia s túlavými psami si vyžaduje okamžité konanie vrátane vyhlásenia núdzového stavu." Niektoré médiá tvrdia, že neprejde deň, keď psy nenapadnú aspoň jedno dieťa.Čítajte viac Pozrite si fotky roka: V súťaži World Press Photo zvíťazil záber z pôrodnice v Mariupole
Ide pritom nielen o veľký problém v Mariupoli, čo je prístavné a priemyselné mesto pri Azovskom mori v Doneckej oblasti (Rusi ho okupujú od jari 2022). Server Parlamentskaja gazeta poukázal na to, že najviac prípadov útokov zvierat na ľudí sa v celom Rusku vlani vyskytlo v Moskovskej oblasti. Bolo ich bezmála až 20-tisíc.
Niektoré napadnutia sa končia najhoršie: smrťou človeka. Nasledujú dva tragické príklady z minulého roku. V marci 2025 na jednu ženu zaútočila svorka psov na cintoríne v Dagestane. Zraneniam podľahla. V októbri 2025 niekoľko túlavých psov v Krasnojarskom kraji napadlo desaťročného chlapca, keď sa peši vybral cez pole do susednej dediny. Ani on ich zúrivý atak neprežil.