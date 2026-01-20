Vlak pri Barcelone narazil do múru, ktorý sa zrútil na koľaje, zranených je 20 ľudí

Najmenej 20 ľudí sa zranilo pri dnešnej nehode regionálneho vlaku, ktorý blízko Barcelony narazil do múru zrútenej na koľaje. Informuje o tom španielsky list La Vanguardia, podľa ktorého má päť ľudí ťažké zranenia. Nehoda sa stala dva dni po tragickej zrážke vlakov na juhu Španielska, pri ktorej zomrelo 42 ľudí.
Letecké zábery na smrteľnú haváriu vysokorýchlostného vlaku v Španielsku
Video
Počet obetí po nedeľňajšej zrážke dvoch rýchlovlakov v Andalúzii na juhu Španielska vzrástol na 39, uviedla dnes španielska verejnoprávna stanica RTVE s odvolaním sa na policajné zdroje. Skôr záchranári informovali o 21 mŕtvych. V dôsledku nehody je nateraz úplne pozastavená premávka vysokorýchlostných vlakov AVE medzi Madridom a celou oblasťou Andalúzie. Video: Reuters Čítajte viac / Zdroj: Reuters
Vlak katalánskej regionálnej siete Rodalies na trati medzi mestami Gelida a Manresa narazil do podporného múru, ktorého časť sa zrútila na koľaje. Medzi zranenými je aj rušňovodič, ktorý bol pre poškodenie rušňa zablokovaný vo svojej kabíne, píše list. Na mieste zasahuje viac ako desiatka sanitiek a 15 jednotiek hasičov.
Španielsko sa stále spamätáva z najtragickejšieho železničného nešťastia od roku 2013, ktoré sa stalo v nedeľu večer pri obci Adamuz v provincii Córdoba v juhošpanielskej Andalúzii. Tri posledné vagóny vlaku súkromnej spoločnosti Iryo idúce z Málagy do Madridu vykoľajili a narazili v protismere do vlaku Renfe, ktorý išiel z Madridu do mesta Huelva. Zomrelo 42 ľudí, v nemocnici zostáva 37 zranených, z toho deväť na jednotkách intenzívnej starostlivosti.