VIDEO: Trump do Davosu letí náhradným lietadlom, Air Force One malo technickú poruchu

Lietadlo s americkým prezidentom Donaldom Trumpom mieriace do Švajčiarska sa kvôli závade vrátilo späť do Spojených štátov. Príčinou bol problém s elektrinou, prezident po návrate nastúpi do náhradného lietadla, informoval Biely dom podľa agentúr AP a Reuters. Hovorkyňa Karoline Leavittová uviedla, že stroj sa vrátil preventívne z dôvodov opatrnosti.
Lietadlo Air Force One po návrate pristálo na marylandskej základni Andrews neďaleko Washingtonu v utorok krátko po 23.00 h miestneho času (v stredu 5.00 h SEČ), teda asi hodinu po štarte. Jeden z reportérov na palube citovaný AP uviedol, že v novinárskej sekcii lietadla po štarte bez vysvetlenia zhasli svetlá. Po pol hodine letu posádka oznámila, že sa stroj vráti. Leavitová uviedla, že pre „drobný problém s elektrinou“.
Trump cestuje na Svetové ekonomické fórum do Davosu, kde má v stredu predniesť prejav. Očakáva sa, že dianiu na fóre bude dominovať jeho snaha získať Grónsko a zaviesť nové clá na dovoz európskeho tovaru, ak Spojeným štátom ostrov nepripadne.
Dve lietadlá, ktoré v súčasnosti nesú označenie Air Force One a prepravujú prezidenta, sú podľa AP takmer 40 rokov staré. Firma Boeing pracuje na ich náhrade, ale plán čelí viacerým prekážkam a meškaniam, uviedla agentúra.
Trump vlani dostal od vládnucej dynastie v Katare luxusné lietadlo Boeing 747 a letectvo dostalo za úlohu stroj upraviť tak, aby mohol slúžiť ako prezidentský špeciál, potrebné bezpečnostné úpravy však zatiaľ neboli dokončené.