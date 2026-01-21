ONLINE: Ukrajina po ruských útokoch na energetiku žiada o pomoc. V Davose sa očakáva ďalšie kolo mierových debát

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá už 1 428 dní
6:20 Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha po utorkovom ruskom nálete zdôraznil, že krajina potrebuje urgentnú pomoc v energetike a protivzdušnej obrane. Útoky v mnohých mestách spôsobili výpadky elektriny a narušili dodávky tepla. V Kyjeve zostávajú bez tepla tisíce budov a milión ľudí je bez prúdu. Situáciu v zasiahnutých oblastiach navyše zhoršujú mrazy hlboko pod bodom mrazu.
Prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že Rusko v noci na utorok útočilo množstvom balistických striel a viac ako 300 dronmi. Podľa vzdušných síl údery zasiahli 11 miest vrátane strategických oblastí ako Odeská či Záporožská. Černobyľská jadrová elektráreň dočasne stratila vonkajšie napájanie, no v priebehu včerajška bola opäť pripojená k sieti. Starosta Vitalij Kličko informoval, že pre energetickú krízu opustilo Kyjev v januári už 600-tisíc obyvateľov.
V Davose v týchto dňoch prebiehajú rokovania aj o vojne na Ukrajine. Po včerajšom dvojhodinovom stretnutí vyslanca Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským zástupcom Kirillom Dmitrijovom, ktoré ruská strana označila za „konštruktívne“, diskusie pokračujú aj počas dnešnej stredy. Do švajčiarskeho letoviska má namierené aj samotný Donald Trump. Prílet jeho špeciálu však skomplikovali technické problémy, pre ktoré museli lietadlo krátko po štarte otočiť späť.Čítajte viac VIDEO: Trump do Davosu letí náhradným lietadlom, Air Force One malo technickú poruchu
Napätie v diplomatických kuloároch napriek rozhovorom pretrváva. Kým šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v Davose upozornila, že Rusko nejaví reálne snahy o mier, Trump nedávno označil za brzdu mierového procesu Ukrajinu. Zelenskyj v utorok potvrdil, že Kyjev dostal pozvánku do Trumpovej „Rady mieru“. Vyjadril však pochybnosť nad spoluprácou v orgáne, kde má figurovať aj ruská strana. Moskva už Trumpových vyslancov pozvala na ďalšie rozhovory priamo do Ruska, termín však zatiaľ nestanovili.