Macron pritvrdzuje. Zamieria vojaci NATO do Grónska? Francúzsko prišlo s provokatívnou žiadosťou

Okrem Francúzska vyslalo na ostrov na niekoľko dní svojich vojakov napríklad Nemecko, ale tiež Nórsko, Švédsko, Fínsko a Británia. Dánsko tiež posilnilo svoju vojenskú prítomnosť v snahe zvýšiť bezpečnosť v regióne. Práve nedostatkom bezpečnosti ospravedlňuje Trump svoj zámer Grónsko vlastniť. Jednotky európskych krajín sa na mieste zúčastnili na prieskumnej misii v rámci dánskeho a aliančného cvičenia Arctic Endurance.
Macron sa v posledných dňoch dostal do diplomatickej prestrelky s Trumpom, keď sa americký prezident vyhrážal zvýšením ciel ôsmim európskym krajinám, kým Spojené štáty neuzavrú dohodu o kúpe Grónska od Dánska. Francúzsky prezident na tieto vyhrážky reagoval tým, že ak sa zavedenie ciel potvrdí, požiada o aktiváciu takzvaného nástroja proti ekonomickému nátlaku (ACI), ktorý Európska únia doteraz nikdy nepoužila. Nástroj schválený len pred dvoma rokmi umožňuje Bruselu siahnuť k odvetným opatreniam voči tretím štátom, ktoré vyvíjajú na členské krajiny ekonomický tlak.
V utorok vo švajčiarskom Davose na výročnom zasadnutí Svetového ekonomického fóra (WEF) Macron kritizoval imperiálne ambície niektorých lídrov a odsúdil kroky americkej vlády, ktoré vníma ako snahu oslabiť a podriadiť si Európu. „Nie je čas na nový imperializmus alebo nový kolonializmus,“ vyhlásil francúzsky prezident. Hoci ani raz nespomenul Trumpovo meno, bolo podľa agentúr jasné, koho má na mysli. Podľa Macrona nedáva zmysel vyhrážať sa spojencom clami, zvlášť keď majú slúžiť ako prostriedok nátlaku proti teritoriálnej suverenite. Macron tiež uviedol, že sa s Trumpom, ktorý na Svetové ekonomické fórum dorazí dnes, stretnúť nemieni.
Americký prezident v utorok oznámil, že ho v Davose čaká množstvo stretnutí venovaných otázke Grónska. Na tlačovej konferencii v Bielom dome tiež vyjadril presvedčenie, že sa veci vyriešia celkom dobre a nájde sa riešenie, s ktorým budú spokojné NATO aj USA. Na otázku, ako ďaleko je ochotný zájsť, aby Grónsko získal, však povedal novinárom: „To zistíte“. Trumpa mieriaceho do Davosu stretla nepríjemnosť, keď sa jeho lietadlo kvôli poruche vrátilo späť do Spojených štátov. Americký prezident je tak nútený cestovať do Európy náhradným lietadlom.