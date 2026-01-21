Pravda Správy Svet Dostal 23 rokov. Bývalý premiér je vinný z napomáhania pri vyhlásení stanného práva

Juhokórejský súd v stredu uznal bývalého premiéra Han Tok-sua za vinného z napomáhania bývalému prezidentovi Jun Sok-jolovi pri vyhlásení stanného práva v decembri 2024. Odsúdili ho na 23 rokov väzenia.

Han Tok-su na archívnej snímke.
Podľa sudcu okresného súdu v Soule bývalý predseda juhokórejskej vlády „do samotného konca zanedbával svoje povinnosti a zodpovednosti premiéra“. Súd podľa agentúry Jonhap prvým rozsudkom v prípade vyhlásenia stanného práva v decembri 2024 potvrdil, že tento čin možno označiť za vzburu.

Juhokórejská špeciálna prokuratúra v novembri počas záverečného pojednávania navrhla pre Hana 15-ročné väzenie. Okrem napomáhania exprezidentovi Junovi pri vyhlásení stanného práva bol obžalovaný aj za neskoršiu krivú výpoveď pred súdom.

„Hoci bol obžalovaný jedinou osobou, ktorá mohla v tomto prípade zabrániť vzbúreneckej situácii, zanedbal svoju povinnosť ako sluha celého národa a podieľal sa na zločine vzbury prostredníctvom série činov pred a po vyhlásení stanného práva,“ uviedol vtedy jeden z prokurátorov.

Junovo prekvapivé vyhlásenie stanného práva 3. decembra 2024 viedlo k nasadeniu vojakov do Národného zhromaždenia. Opoziční poslanci prezidentský dekrét rýchlo prehlasovali, čo viedlo k odvolaniu prezidenta. Juna v apríli oficiálne odvolal z funkcie Ústavný súd, ktorý rozhodol, že vyhlásením stanného práva porušil ústavu.

Han prevzal Junovu funkciu ako dočasný prezident a bol svojho času považovaný za silného kandidáta konzervatívneho bloku do predčasných volieb. Han v máji odstúpil z funkcie, aby sa uchádzal o prezidentský úrad, Junova strana ho však odmietla nominovať za svojho kandidáta.

