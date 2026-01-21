Prepustení venezuelskí väzni čelia prísnym obmedzeniam. Rusko ostro kritizuje kroky USA v regióne

Podľa predsedu Foro Penal Alfreda Romera zostáva vo väzbe naďalej približne 775 ľudí. V Caracase sa preto aj v utorok konalo zhromaždenie príbuzných, novinárov a aktivistov, ktorí požadujú slobodu pre všetkých kritikov režimu. Romero navyše upozorňuje, že prepustení väzni čelia prísnym reštrikciám, zákazom cestovania či kontaktu s médiami. „Títo ľudia nie sú slobodní, podliehajú neustálemu prenasledovaniu,“ zdôraznil.
Diplomatická odozva v Havane
Zatiaľ čo sa Venezuela pokúša o vnútornú transformáciu, v susednom Karibiku sa aktivizuje Moskva. Ruský minister vnútra Vladimir Kolokoľcev pricestoval v utorok na Kubu, ktorá bola dlhoročným spojencom Madura a je existenčne závislá od venezuelskej ropy. Po zadržaní Madura sa však Havana ocitla v nebezpečnej izolácii a pod stupňujúcim sa tlakom Washingtonu.
Prezident Donald Trump nedávno priamo vyzval Kubu na uzavretie novej dohody. V opačnom prípade jej pohrozil následkami podobnými tým, aké postihli venezuelského lídra. Kolokoľcev po pristátí v Havane označil americké kroky vo Venezuele za „nevyprovokovanú ozbrojenú agresiu" a vyzval na zjednotenie úsilia proti vonkajším zásahom.
Spojenci v kríze
Rusko a Kuba, obe krajiny pod ťarchou tvrdých sankcií, od roku 2022 intenzívne prehlbujú spoluprácu. Pre Moskvu je Kuba strategickým partnerom v čase izolácie pre vojnu na Ukrajine, kým pre Havanu predstavuje Rusko záchranné lano počas najvážnejšej hospodárskej krízy za posledné desaťročia.
Pád Nicolása Madura tak nespustil len vlnu prepúšťania väzňov vo Venezuele, ale prekreslil celú geopolitickú mapu regiónu. Kým Caracas stojí na rázcestí k demokracii, Havana pod dohľadom Moskvy hľadá spôsob, ako čeliť narastajúcemu tlaku USA.