Prepustení venezuelskí väzni čelia prísnym obmedzeniam. Rusko ostro kritizuje kroky USA v regióne

Venezuelská organizácia Foro Penal v utorok potvrdila, že úrady doteraz prepustili z väzenia 145 osôb považovaných za politických väzňov. Ide o priamy dôsledok dramatických zmien v krajine po tom, čo bol prezident Nicolás Maduro začiatkom januára zadržaný elitnou jednotkou armády USA a prevezený na trestné stíhanie do Spojených štátov. Hoci dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová hovorí o „novom politickom momente“, opozícia a aktivisti zostávajú skeptickí.

21.01.2026 08:40
Z vrtuľníka do obrneného vozidla. Madura eskortovalo na súd ozbrojené komando
Venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Floresová boli v pondelok 5. januára 2025 eskortovaní na federálny súd v newyorskom Manhattane. / Zdroj: Reuters

Podľa predsedu Foro Penal Alfreda Romera zostáva vo väzbe naďalej približne 775 ľudí. V Caracase sa preto aj v utorok konalo zhromaždenie príbuzných, novinárov a aktivistov, ktorí požadujú slobodu pre všetkých kritikov režimu. Romero navyše upozorňuje, že prepustení väzni čelia prísnym reštrikciám, zákazom cestovania či kontaktu s médiami. „Títo ľudia nie sú slobodní, podliehajú neustálemu prenasledovaniu,“ zdôraznil.

Diplomatická odozva v Havane

Zatiaľ čo sa Venezuela pokúša o vnútornú transformáciu, v susednom Karibiku sa aktivizuje Moskva. Ruský minister vnútra Vladimir Kolokoľcev pricestoval v utorok na Kubu, ktorá bola dlhoročným spojencom Madura a je existenčne závislá od venezuelskej ropy. Po zadržaní Madura sa však Havana ocitla v nebezpečnej izolácii a pod stupňujúcim sa tlakom Washingtonu.

Prezident Donald Trump nedávno priamo vyzval Kubu na uzavretie novej dohody. V opačnom prípade jej pohrozil následkami podobnými tým, aké postihli venezuelského lídra. Kolokoľcev po pristátí v Havane označil americké kroky vo Venezuele za „nevyprovokovanú ozbrojenú agresiu“ a vyzval na zjednotenie úsilia proti vonkajším zásahom.

Spojenci v kríze

Rusko a Kuba, obe krajiny pod ťarchou tvrdých sankcií, od roku 2022 intenzívne prehlbujú spoluprácu. Pre Moskvu je Kuba strategickým partnerom v čase izolácie pre vojnu na Ukrajine, kým pre Havanu predstavuje Rusko záchranné lano počas najvážnejšej hospodárskej krízy za posledné desaťročia.

Pád Nicolása Madura tak nespustil len vlnu prepúšťania väzňov vo Venezuele, ale prekreslil celú geopolitickú mapu regiónu. Kým Caracas stojí na rázcestí k demokracii, Havana pod dohľadom Moskvy hľadá spôsob, ako čeliť narastajúcemu tlaku USA.

