Brusel odmieta nátlak USA a chce chrániť svetový poriadok. Do debaty o Grónsku vstúpila aj Čína

„Sme pripravení brániť seba, naše členské štáty, občanov aj firmy proti akejkoľvek forme nátlaku. EÚ má na to silu aj nástroje,“ zdôraznil predseda Európskej rady António Costa. Zároveň dodal, že Únia nemôže akceptovať, aby právo silnejšieho prevážilo nad právami slabších.
Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová označila hrozby Spojených štátov uvaliť clá na európske krajiny za nesprávne. „Ak sa teraz dostaneme do nebezpečnej špirály medzi spojencami, povzbudí to práve tých nepriateľov, ktorých sa obaja tak usilovne snažíme udržať mimo strategického priestoru,“ poznamenala počas rozpravy v europarlamente. Európa podľa jej slov uprednostňuje dialóg, avšak v prípade potreby je pripravená konať jednotne a rýchlo.
Predsedníčka EK skonštatovala, že EÚ musí urýchliť posilňovanie svojej ekonomiky aj obrany v meniacom sa svetovom poriadku. „Budeme musieť upustiť od tradičnej opatrnosti Európy… Žijeme vo svete, ktorý je definovaný surovou silou – či už ekonomickou, vojenskou, technologickou, alebo geopolitickou. A hoci sa to mnohým z nás nemusí páčiť, musíme sa vyrovnať so svetom takým, aký je teraz,“ dodala.
Von der Leyenová tiež oznámila, že EK pracuje na balíku opatrení na podporu bezpečnosti v Arktíde. Podľa nej bude medzi opatrenia patriť masívny nárast európskych investícií v Grónsku.
Trump v sobotu pohrozil, že na osem európskych krajín – Dánsko, Nórsko, Švédsko, Francúzsko, Nemecko, Veľkú Britániu, Holandsko a Fínsko – uvalí od 1. februára desaťpercentné dovozné clo, ktoré bude platiť dovtedy, kým sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi. Clo sa od 1. júna môže zvýšiť až na 25 percent.
Čína nemá v úmysle súperiť so žiadnou inou krajinou o vplyv, uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničia. Podľa agentúry Reuters tak reagoval na otázku ohľadom súčasnej napätej situácie okolo Grónska.
Jeho vyjadrenie prichádza v čase, keď americký prezident Donald Trump odôvodňuje svoje úsilie získať toto dánske poloautonómne územie okrem iného obavami z čínskeho vplyvu v oblasti. Na otázku, či Peking víta chaos v Grónsku, hovorca Kuo Ťia-kchun odpovedal, že Čína vždy zastávala názor, že bez ohľadu na vývoj medzinárodnej situácie je v záujme medzinárodného spoločenstva zachovať medzinárodný systém, ktorého jadrom je OSN.
Trumpove snahy znepokojili niektorých európskych členov NATO a vyvolali v Európe debatu o prehodnotení tradičnej závislosti na Spojených štátoch v oblasti bezpečnosti, píše Reuters. Americký prezident svoj zámer Grónsko získať a vlastniť okrem iného odôvodňuje potrebou zaistiť pre USA bezpečnosť a neschopnosťou Dánska čeliť v oblasti Číne a Rusku.
Dánsko preto na ostrove posilnilo vojenskú prítomnosť. Svojich vojakov tam vyslali aj Francúzsko, Nemecko, Nórsko, Švédsko, Fínsko a Británia. Trump v sobotu tiež ohlásil dodatočné desaťpercentné clá na dovoz z ôsmich európskych krajín, ktoré jeho úsilie o prevzatie Grónska kritizovali. Tieto krajiny sú rovnako ako Dánsko spojencami USA v NATO.