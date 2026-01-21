Trump nie je jediný. Čo má spoločné s Goebbelsom?

Knut Hamsun, vlastným menom Knud Pedersen, patrí k najvýznamnejším osobnostiam európskej literatúry prvej polovice 20. storočia. Je považovaný za jedného z priekopníkov moderného psychologického románu. Preslávil sa románmi Mystéria, Pan alebo Požehnanie zeme. Za posledné menované dielo bol v roku 1920 ocenený Nobelovou cenou za literatúru. Po druhej svetovej vojne bol vyšetrovaný za kolaborantstvo s nacistickým režimom. Po smrti boli jeho život i dielo dlho tabuizované.
Počas druhej svetovej vojny sa nórsky spisovateľ netajil sympatiami k Adolfovi Hitlerovi. Verejne sa postavil na stranu okupantov pretože veril, že v Hitlerovej novej Európe získa Nórsko popredné miesto a zažije rozkvet. Svoje názory napriek zdeseniu krajanov vo veľkom publikoval v tlači.
Na jar 1943 sa spolu s manželkou Máriou vydal do Berlína. Ríšsky minister propagandy Joseph Goebbels ho dlhodobo obdivoval, pripomína portál novinky.cz. Podľa dobových prameňov aj Goebbelsových denníkov sa stretnutie nieslo v priateľskom a úctivom duchu. Goebbels označoval Hamsuna za najväčšieho žijúceho spisovateľa Európy a Hamsun na oplátku vyjadroval uznanie nacistickému Nemecku, ktoré považoval za „hrádzu proti dekadencii Západu". Po návrate z Berlína Goebbelsovi poslal ako dar svoju zlatú medailu, ktorú dostal s Nobelovou cenou za literatúru.
Prečo to Hamsun urobil? Motívy, ktoré spisovateľa k tomuto kroku viedli, dodnes bádateľov rozdeľujú. Sčasti išlo nepochybne o úprimné presvedčenie a výraz obdivu. Nemožno však vylúčiť ani to, že darovanie medaily mohlo byť premysleným krokom, ako si otvoriť dvere k najvyšším nacistickým kruhom. To sa Hamsunovi skutočne podarilo. V júni 1943 ho vo svojom vidieckom sídle Berghof prijal sám Adolf Hitler.
Po vojne bol Hamsun aj s manželkou zatknutý a označený za vlastizradcu. Najskôr bol umiestnený v nemocnici, potom v starobinci a nakoniec na psychiatrickej klinike v nórskom Osle. Bol vyhlásený za duševne zdravého a sám požadoval, aby bol postavený pred súd. Pred vynesením rozsudku vydal beletrizovanú knihu spomienok a denníkových záznamov s názvom Na zarastených chodníkoch (1949), v ktorej rekapituloval posledné roky svojho života od okamihu zatknutia až po vynesenie rozsudku. Dielo okamžite vzbudilo mimoriadny ohlas. Nórsky autor bol nakoniec za kolaboráciu odsúdený na pokutu 325.000 nórskych korún.
Knut Hamsun zomrel 19. februára 1952 v nórskom meste Voerholmen. Celosvetovo úspešný spisovateľ zahájil modernizmus v škandinávskej próze. Napriek jeho politickým omylom po sebe zanechal hodnotné dielo.
A čo sa stalo s medailou? Jej osud zostáva nejasný. Napriek tomu, že sa nórske médiá v posledných rokoch niekoľkokrát pokúsili vypátrať jej stopu, všetky snahy zostali bez úspechu. Podľa jednej z teórií mohla byť zničená počas bombardovania Berlína na konci vojny. Iní sa domnievajú, že sa mohla dostať do rúk postupujúcou Červenej armády a byť zabavená ako vojnová korisť. Nedá sa však vylúčiť ani možnosť, že medaila vojnu prežila a skončila v súkromnej zbierke, prípadne že ju jednoducho roztavili.
Je možné Nobelovu cenu darovať alebo predať?
Keď je Nobelova cena udelená, nemôže byť odobratá, zdieľaná ani prevedená na iných. Rozhodnutie je konečné a platí navždy, uviedli Nórsky Nobelov inštitút a Nórsky Nobelov výbor. Zároveň však platí, že stanovy Nobelovej nadácie neobsahujú žiadne obmedzenia ohľadom toho, čo môže nositeľ s medailou, diplomom alebo peňažnou odmenou urobiť. Laureát má teda právo rozhodnúť, čo s cenou urobí. Bez ohľadu na to však zostáva oficiálnym držiteľom Nobelovej ceny vždy ten, komu bola udelená.
Kto ďalší Nobelovu cenu daroval alebo predal?
- Kofi Annan (Nobelova cena za mier 2001) – V roku 2024 darovala vdova po bývalom generálnom tajomníkovi Organizácie Spojených národov medailu aj diplom sídla OSN v Ženeve, kde sú teraz trvalo vystavené. Uviedla, že si želá, aby odkaz jej manžela aj naďalej inšpiroval budúce generácie.
- Leon Lederman (Nobelova cena za fyziku 1988) – V roku 2015 predal svoju medailu za 765 002 dolárov, aby pokryl vysoké náklady spojené s liečbou demencie.
- Dmitrij Muratov (Nobelova cena za mier 2021) – Ruský novinár predal v roku 2022 svoju medailu za 103,5 milióna dolárov. Sumu následne venoval fondu UNICEF na pomoc deťom ukrajinských utečencov.
- David Thouless (Nobelova cena za fyziku 2016) – Jeho rodina v roku 2024 darovala medailu Univerzite v Cambridge. Je vystavená v Trinity Hall, kde Thouless študoval, s cieľom inšpirovať súčasných i budúcich študentov.
- James Watson (Nobelova cena za lekárstvo 1962) – Svoju medailu predal v roku 2014 za 4,76 milióna dolárov. Predaj zdôvodnil snahou finančne zaistiť rodinu a podporiť vedecký výskum. Ruský miliardár Ališer Usmanov, ktorý medailu zakúpil, ju následne Watsonovi vrátil.