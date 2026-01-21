Grónsko ako nový Krym? Putin triumfuje pri pohľade na rastúci rozkol v NATO

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov síce odmietol Trumpovo tvrdenie, že by sa Rusko mohlo Grónska zmocniť, ak by tak neurobili Spojené štáty, a vyhlásil, že Moskva „takéto plány nemá“. Zároveň však Trumpovu ambíciu získať ostrov schválil a prirovnal ju k anexii Krymu v roku 2014, teda k prvému ruskému obsadeniu ukrajinského územia.
Podľa Wall Street Journal tieto vyjadrenia odrážajú obavy niektorých európskych lídrov. Tí sa obávajú, že Trumpovo rozhodnutie ovládnuť Grónsko by mohlo podkopať normy medzinárodného práva a potenciálne ešte viac povzbudiť Putina na Ukrajine a vo východnej Európe.
„Je to mimoriadna situácia, ktorá rozdeľuje Severnú Ameriku a Európu,“ uviedol John Foreman, bývalý vojenský atašé Spojeného kráľovstva v Moskve a Kyjeve. Podľa neho „Rusko pravdepodobne sedí so založenými rukami a myslí si, že Vianoce sa ešte neskončili“.
Foreman zároveň upozornil, že ruská radosť z problémov Aliancie môže byť oslabená možnosťou, že by Trump predsa len získal kontrolu nad Grónskom. Takýto vývoj by totiž znamenal rozšírenie prítomnosti USA v Arktíde.
V krátkodobom horizonte však spor o Grónsko podľa denníka vnáša do NATO nestabilitu, pričom Moskva Alianciu dlhodobo vníma ako hrozbu. Invázia Ruska na Ukrajinu bola podľa WSJ čiastočne motivovaná snahou zabrániť vstupu Kyjeva do NATO. Odvtedy európski lídri obviňujú Moskvu z vedenia tieňovej vojny v Európe, vrátane narúšania vzdušného priestoru bezpilotnými lietadlami a prerezávania podmorských káblov, s cieľom destabilizovať západné spoločnosti.
Ruský politológ blízky Kremľu Sergej Markov uviedol, že rastúci rozkol medzi Washingtonom a Bruselom by mohol byť „prvým varovným signálom úplnej prestavby západnej bezpečnostnej politiky v prospech Ruska“. Naznačil tiež, že napätie by mohlo prerásť do konfliktu, ktorý by viedol k rozpadu NATO. „A bez európskej podpory by sa vojna na Ukrajine skončila podľa podmienok Moskvy,“ uvádza WSJ.
Podľa Wall Street Journal však mnohí západní lídri považujú takýto scenár za nepravdepodobný. Usilujú sa presvedčiť Donalda Trumpa o zbytočnosti jeho snahy vyriešiť otázku Grónska, aby zabránili obchodnej vojne a zachovali jednotu Severoatlantickej aliancie.
Médiá už skôr informovali, že NATO obmedzilo výmenu spravodajských informácií s USA pre situáciu okolo Grónska. Zdroj z prostredia Aliancie novinárom uviedol, že Trumpove plány vytvárajú napätie a nedôveru medzi európskymi a americkými kolegami v NATO, pripomína agentúra UNIAN.
Americký minister financií Scott Bessent poznamenal, že zámer USA získať kontrolu nad Grónskom sa líši od ruskej anexie Krymu. Bessent vysvetlil, že kúpa ostrova Amerikou lepšie zodpovedá záujmom USA aj Európy. Vyjadril nádej, že Európania pochopia, že je to pre Grónsko lepšie riešenie.