„Hlboký nádych“, počkajte si na Trumpa. Bessent v Davose tíši Európanov

Bessent to v stredu podľa agentúry AFP vyhlásil vo švajčiarskom Davose, kde sa zúčastňuje výročného zasadnutia Svetového ekonomického fóra (WEF). Už v utorok k tejto téme povedal, že verí, že európske krajiny nevyhrotia svoje vzťahy s USA. Trump tlačí na Kodaň, aby sa vzdala Grónska, poloautonómnej časti Dánskeho kráľovstva.
„Hovorím všetkým: zhlboka sa nadýchnite. Nebuďte impulzívne nahnevaní, ako vidíme, a zatrpknutí,“ povedal Bessent. „Prečo si nesadnú, nepočkajú na prezidenta Trumpa a nevypočujú si jeho argumenty,“ dodal.Čítajte viac Brusel odmieta nátlak USA a chce chrániť svetový poriadok. Do debaty o Grónsku vstúpila aj Čína
Trump dnes v Davose vystúpi s prejavom. Jeho cesta do Švajčiarska ale nabrala oneskorenie kvôli chybe na lietadle, ktoré sa muselo vrátiť do USA. Trump následne odletel náhradným strojom. Podľa Bessenta sa prezident dostane do Davosu so zhruba trojhodinovým oneskorením.
Bessent, ktorý prevzatie kontroly nad Grónskom označil za dlhodobý cieľ Washingtonu, v utorok povedal stanici CNBC, že si nemyslí, že Európska únia v reakcii na americkú hrozbu použije takzvaný nástroj proti ekonomickému nátlaku (ACI). Únia, ktorá doteraz ACI nikdy nepoužila, podľa amerického ministra najprv zareaguje vytvorením pracovnej skupiny.Čítajte viac Bessent verí v riešenie pri Grónsku. Špekulácie o vážnom finančnom scenári pre USA odmieta
Trump tvrdí, že USA potrebujú Grónsko na zaistenie svojej bezpečnosti a tiež na udržanie bezpečného sveta kvôli hrozbám z Ruska a Číny. Dánsko predaj ostrova odmieta a súhlasí s grónskym postojom, že o svojej budúcnosti si rozhodne Grónsko samo.
Trump v sobotu oznámil, že od 1. februára zavádza dodatočné desaťpercentné clá na dovoz z Dánska, Nórska, Švédska, Francúzska, Nemecka, Británie, Holandska a Fínska, kým Spojené štáty neuzavrú s Kodaňou dohodu o kúpe Grónska. Spomínané európske krajiny sa postavili proti Trumpovmu prianiu tento arktický ostrov získať.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorkovom prejave v Davose tvrdo kritizoval americké kroky, v ktorých vidí snahu oslabiť Európu. Macronovho prejavu sa zúčastnil český premiér Andrej Babiš, ktorý o tom informoval na instagrame. „Samozrejme hovoril o vzťahoch s USA, ktoré nie sú úplne ideálne,“ uviedol Babiš.Čítajte viac Macron sa v slnečných okuliaroch pustil v Davose do USA. Trumpove kroky vníma ako imperiálne a snahu oslabiť Európu