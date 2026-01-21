Pravda Správy Svet „Hlboký nádych“, počkajte si na Trumpa. Bessent v Davose tíši Európanov

Americký minister financií Scott Bessent v stredu vyzval európskych predstaviteľov, aby sa kvôli Grónsku vyvarovali impulzívnemu hnevu a počkali na argumenty prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa.

21.01.2026 11:17
Scott Bessent Foto: ,
Americký minister financií Scott Bessent
Bessent to v stredu podľa agentúry AFP vyhlásil vo švajčiarskom Davose, kde sa zúčastňuje výročného zasadnutia Svetového ekonomického fóra (WEF). Už v utorok k tejto téme povedal, že verí, že európske krajiny nevyhrotia svoje vzťahy s USA. Trump tlačí na Kodaň, aby sa vzdala Grónska, poloautonómnej časti Dánskeho kráľovstva.

Trump: Grónsko musíme mať. Bude to zaujímavý Davos
Video
Trumpova posadnutosť Grónskom odsunula Ukrajinu v Davose na vedľajšiu koľaj. / Zdroj: Reuters

„Hovorím všetkým: zhlboka sa nadýchnite. Nebuďte impulzívne nahnevaní, ako vidíme, a zatrpknutí,“ povedal Bessent. „Prečo si nesadnú, nepočkajú na prezidenta Trumpa a nevypočujú si jeho argumenty,“ dodal.

Donald Trump Čítajte viac Brusel odmieta nátlak USA a chce chrániť svetový poriadok. Do debaty o Grónsku vstúpila aj Čína

Trump dnes v Davose vystúpi s prejavom. Jeho cesta do Švajčiarska ale nabrala oneskorenie kvôli chybe na lietadle, ktoré sa muselo vrátiť do USA. Trump následne odletel náhradným strojom. Podľa Bessenta sa prezident dostane do Davosu so zhruba trojhodinovým oneskorením.

Air Force One s Trumpom do Švajčiarska neodletelo
Video
Zdroj: Reuters

Bessent, ktorý prevzatie kontroly nad Grónskom označil za dlhodobý cieľ Washingtonu, v utorok povedal stanici CNBC, že si nemyslí, že Európska únia v reakcii na americkú hrozbu použije takzvaný nástroj proti ekonomickému nátlaku (ACI). Únia, ktorá doteraz ACI nikdy nepoužila, podľa amerického ministra najprv zareaguje vytvorením pracovnej skupiny.

Scott Bessent Čítajte viac Bessent verí v riešenie pri Grónsku. Špekulácie o vážnom finančnom scenári pre USA odmieta

Trump tvrdí, že USA potrebujú Grónsko na zaistenie svojej bezpečnosti a tiež na udržanie bezpečného sveta kvôli hrozbám z Ruska a Číny. Dánsko predaj ostrova odmieta a súhlasí s grónskym postojom, že o svojej budúcnosti si rozhodne Grónsko samo.

Trump: Ak neobsadíme Grónsko, urobia to Rusko alebo Čína
Video
Americký prezident Donald Trump o Grónsku. / Zdroj: Reuters

Trump v sobotu oznámil, že od 1. februára zavádza dodatočné desaťpercentné clá na dovoz z Dánska, Nórska, Švédska, Francúzska, Nemecka, Británie, Holandska a Fínska, kým Spojené štáty neuzavrú s Kodaňou dohodu o kúpe Grónska. Spomínané európske krajiny sa postavili proti Trumpovmu prianiu tento arktický ostrov získať.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorkovom prejave v Davose tvrdo kritizoval americké kroky, v ktorých vidí snahu oslabiť Európu. Macronovho prejavu sa zúčastnil český premiér Andrej Babiš, ktorý o tom informoval na instagrame. „Samozrejme hovoril o vzťahoch s USA, ktoré nie sú úplne ideálne,“ uviedol Babiš.

Emmanuel Macron Čítajte viac Macron sa v slnečných okuliaroch pustil v Davose do USA. Trumpove kroky vníma ako imperiálne a snahu oslabiť Európu
