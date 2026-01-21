VIDEO: Rusom sa vymkla raketa spod kontroly, zdemolovali si vlastný panelák

K udalosti došlo v noci 21. januára, keď sa nad obytnou štvrťou objavil rýchlo letiaci projektil, ktorý explodoval v tesnej blízkosti viacpodlažného domu. Zábery zachytené svedkami ukazujú mohutnú tlakovú vlnu a ohnivú guľu, po ktorej sa požiar rýchlo rozšíril na parkovisko a nižšie poschodia budovy.
Gubernátor Adygejskej republiky Murat Kumpilov najskôr informoval, že po detekcii dronu v oblasti došlo k poškodeniu obytnej budovy v Tachtamukajskom okrese. Podľa jeho slov sa zranilo 13 ľudí vrátane dvoch detí. Dodal, že útok vyvolal požiar bytového domu a priľahlého parkoviska v obci Novaja Adygeja, čo si vyžiadalo zásah záchranných zložiek.
Ruské štátne médiá TASS a RIA Novosti následne tvrdili, že požiar spôsobil ukrajinský útok dronom na obytnú budovu. Ukrajinské úrady sa k incidentu nevyjadrili a zodpovednosť za škody nebola nezávisle potvrdená.
Nezávislý portál ASTRA však uviedol, že dostupné dôkazy svedčia o inom priebehu udalostí. Podľa zistení škody spôsobila ruská raketa protivzdušnej obrany. Na mieste incidentu mali byť „viditeľné trosky zodpovedajúce rakete určenej na zachytávanie vzdušných cieľov“.
Analýza otvorených zdrojov naznačuje, že išlo pravdepodobne o strelu zo systému S-300 alebo S-400. Tomu podľa odborníkov zodpovedá trajektória letu, sila explózie aj typ poškodenia okolia. K úderu došlo v čase hlásenej aktivity dronov a operácií protivzdušnej obrany v regióne.
V dôsledku rozsiahlych škôd museli záchranné zložky evakuovať celý obytný komplex a obyvateľom zabezpečiť náhradné ubytovanie. Väčšina zranených utrpela popáleniny a poranenia od črepín.
Samostatný nočný nálet dronov zasiahol aj susedný Krasnodarský kraj. Podľa miestnych úradov a ruských médií došlo k požiaru v ropnej rafinérii Afipskij po tom, ako na jej územie dopadli trosky dronov.
Regionálny operačný štáb uviedol, že incident si „nevyžiadal žiadne obete ani škody na kritickej infraštruktúre“ a požiar bol rýchlo uhasený. Rafinéria Afipskij, ktorá patrí medzi najväčšie na juhu Ruska, bola v minulosti opakovane cieľom dronových útokov, vrátane zásahov hlásených v septembri a novembri minulého roka.
Hoci Kyjev sa k týmto útokom nevyjadril, Ukrajina podľa dostupných informácií pravidelne podniká hĺbkové údery proti vojenským a priemyselným zariadeniam v Rusku. Zameriava sa pritom najmä na ropnú a plynárenskú infraštruktúru, ktorá je kľúčovým zdrojom príjmov financujúcich ruskú inváziu na Ukrajinu.