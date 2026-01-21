Pravda Správy Svet Skúša to cez „nahú diplomaciu“. Fínsky prezident volá Trumpa do sauny

Fínsky prezident Alexander Stubb tvrdí, že situáciu okolo Grónska by politici spolu s Donaldom Trumpom mohli vyriešiť v saune. Nie je to po prvý raz, čo navrhuje takúto rokovaciu taktiku. Vlani v marci navrhoval Trumpovi a ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, aby si dali saunu a vrátili sa na rokovania.

21.01.2026 12:05
Americký prezident Donald Trump (vpravo) a fínsky prezident Alexander Stubb počas stretnutia v Oválnej pracovni Bieleho domu vo Washingtone.
„Je lepšie sa na chvíľu zastaviť, ísť do sauny a dať si poriadnu paru. Až potom hľadať riešenie. Ak sa nám podarí presvedčiť prezidenta Trumpa, aby išiel do sauny, myslím, že by sme niečo dosiahli," povedal Stubb.

„Nahú diplomaciu“, teda rokovania v saune, propaguje aj fínske veľvyslanectvo vo Washingtone. „Keď ste polonahý alebo niekedy dokonca úplne nahý, umožňuje to hlbšiu diskusiu,“ vyhlásil Mikko Hautala, fínsky veľvyslanec v Spojených štátoch. „Rokuje sa inak ako za stolom v obleku a kravate alebo na nejakej formálnej akcii," pokračoval. „Máme zlaté pravidlo, že čokoľvek sa v saune stane, zostane aj v saune,“ dodal veľvyslanec Hautala.

Či sa podarí zorganizovať saunovú diplomaciu ohľadom Grónska, je otázne, faktom však je, že sa fínskemu prezidentovi" Stubbovi podarilo získať Trumpovu dôveru .{target:_blank}":[tt_news:746447] a nadviazať s ním úzky vzťah a vzápätí uzavrieť obchodnú dohodu o dodaní 11 ľadoborcov, pripomína portál novinky.cz. Stubb zvolil golfovú diplomaciu a vlani v marci sa objavil v Trumpovej rezidencii Mar-a-Lago na Floride.

