Zomrel mäsiar z Hamá, strýko Bašára Asada

Rifát Asad býval viceprezidentom Sýrie a v 70. a 80. rokoch velil jednotkám ministerstva vnútra. V roku 1982 tvrdo potlačil povstanie Moslimského bratstva v Hamá, kde vtedy prišlo o život podľa rôznych odhadov 10.000 až 20.000 ľudí. Za to si vyslúžil prezývku „mäsiar z Hamá“.
V roku 1983 vtedajší sýrsky prezident Háfiz Asad umožnil svojmu bratovi Rifátovi odísť do exilu po tom, ako sa objavilo podozrenie, že ho chce zvrhnúť. Ako „odškodné“ dostal 214 miliónov dolárov zo štátnych peňazí. Potom žil striedavo vo Francúzsku, Británii a Španielsku.Čítajte viac Rok od pádu Asada. Dočasný prezident Šara vyzval národ na spoluprácu
Po smrti Háfiza Asada v roku 2000 Rifát po istý čas hrozil zvrhnutím vlády svojho synovca Bašára Asada. Ten strýkovi však v roku 2021 povolil návrat do Sýrie po tom, čo Rifáta Asada francúzska justícia v roku 2020 odsúdila za spreneveru sýrskych štátnych fondov na štyri roky väzenia.Čítajte viac Asadov ruský exil ostáva záhadou. Kremeľ nechce prezradiť, kde sa zdržiava ani či sa stretol s Putinom
Bašár Asad vládol krajine až do 8. decembra 2024, keď sa jeho režim zrútil, krátko po tom, ako povstalci z islamistického zoskupenia Haját Tahrír aš-Šám (HTS) na konci novembra začali proti vládnym vojskám ofenzívu. Na konci januára 2025 bol líder HTS Ahmad Šara vymenovaný za dočasného prezidenta.