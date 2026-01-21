Pravda Správy Svet Šéf NATO reagoval na Trumpov škandalózny výrok: Európa by pri aktivácii článku 5 dorazila

Generálny tajomník NATO Mark Rutte v utorok odmietol tvrdenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, že európski spojenci by nemuseli prísť Spojeným štátom na pomoc v prípade aktivovania článku 5 Severoatlantickej zmluvy. Zároveň vyhlásil, že napätie okolo Grónska si vyžaduje citlivé a premyslené diplomatické riešenie.

21.01.2026 12:48
Davos, Mark Rutte, NATO Foto: ,
Mark Rutte, generálny tajomník NATO v Davose.
„Včera večer na tlačovej konferencii povedal, že pochybuje, či by Európania prišli na pomoc, ak by bol aktivovaný článok päť. Ja mu hovorím: áno, prišli by,“ povedal Rutte na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. „Nemám žiadne pochybnosti, že Spojené štáty by prišli na pomoc Európe – a my by sme prišli na pomoc Spojeným štátom,“ dodal.

Rutte reagoval na Trumpove vyjadrenia v čase, keď americký prezident smeruje do Davosu a opakovane presadzuje nároky USA na Grónsko, autonómne územie Dánska, ktoré je členským štátom NATO.

Pokiaľ ide o tento spor, šéf Aliancie sa vyhol priamemu hodnoteniu Trumpových ambícií, no zdôraznil potrebu dialógu. „Vidím, že v tejto chvíli existujú isté napätia, o tom niet pochýb. Nebudem ich komentovať, ale môžem vás uistiť, že jediným spôsobom, ako sa s nimi napokon vyrovnať, je premyslená diplomacia,“ uviedol.

Lagardeová: USA sa na spojenca správajú veľmi zvláštne

Spojené štáty sa na spojenca „správajú veľmi zvláštne“, vyhlásila v stredu prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardeová v čase, keď americký prezident Donald Trump stupňuje svoju kampaň za získanie Grónska od Dánska, ktoré je členom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

V rozhovore pre francúzske rádio RTL počas Svetového ekonomického fóra v Davose na otázku, či sú USA pre EÚ spojenec alebo protivník, Lagardeová odpovedala: „Správajú sa veľmi zvláštne na spojencov.“

„Keď ste spojencami v rámci Severoatlantickej zmluvy, keď ste spojencami celé desaťročia a ste súčasťou spoločnej histórie, vyhrážať sa zabratím územia, ktoré zjavne nie je na predaj – ako Grónsko – a mávať clami či inými obmedzeniami medzinárodného obchodu, to naozaj nie je správanie spojenca,“ povedala.

Lagardeová dodala, že bude veľmi pozorne sledovať Trumpov prejav, ktorý v Davose prednesie.

„Keď prezident Trump popoludní v Davose objasní svoju pozíciu, umožní to Európanom rozhodnúť sa, čo urobia spoločne,“ uviedla. Doplnila, že pre ňu sú zásadné jednota a odhodlanie.

Neskôr počas panelovej diskusie v Davose šéfka ECB varovala, že ďalšia fragmentácia globálnej ekonomiky by mohla poškodiť podnikanie, najmä v prípade veľkých hráčov v oblasti umelej inteligencie. Ak sa podľa nej opýtate veľkých investorov do AI, čo potrebujú, „povedia prístup k čo najväčším dátam“.

„To by bolo vážne ohrozené, ak by sme pre rozdielne zákony o ochrane súkromia a pre rastúce protekcionistické bariéry, ktoré by bránili rastu týchto investícií, mali obmedzený prístup k dátam,“ dodala.

Trumpove vyhlásenia o Grónsku vyvolali ostré reakcie v Európe a obavy z narušenia transatlantických vzťahov. Viacerí európski lídri v Davose v uplynulých dňoch zdôraznili, že rešpektovanie územnej suverenity spojencov je základným princípom Severoatlantickej aliancie.

