Nenávistná vojna idiotov. Ryanair odmietol od Muska Starlink a ponúka superlacné letenky

Írska nízkonákladová letecká spoločnosť v reakcii na konflikt zverejnila predajnú akciu, v rámci ktorej pre najbohatšieho muža sveta Elona Muska a ďalších „idiotov“ z X ponúka 100-tisíc leteniek za 16,99 eura na jednosmerný let. Nabáda však aj ostatných zákazníkov, aby si ich kúpili.
Ryanair na svojom účte zverejnil obrázok vytvorený pomocou AI, na ktorom O’Leary mláti Muska do hlavy ceduľou s nápisom „Milujem Ryanair“. „Neďakujte nám, poďakujte tomu veľkému idiotovi Elonovi Muskovi,“ doplnil dopravca k tweetu, pričom majiteľa siete X priamo označil.
Jadro konfliktu spočíva v satelitnom internete Starlink, ktorý by Musk rád dostal na paluby lietadiel Ryanairu. O'Leary to však rázne odmietol. Pre írske rádio Newstalk uviedol, že zavedenie systému by stálo „až 250 miliónov dolárov ročne“, keďže antény by zvyšovali odpor lietadiel a spotrebu paliva. Zároveň dodal, že „cestujúci Ryanairu by aj tak nechceli platiť za internet“.
O’Leary si pri kritike Muska nebral servítku pred ústa. „To, čo Elon Musk vie o lietaní a aerodynamickom odpore, je nula… Úprimne by som nevenoval pozornosť ničomu, čo Elon Musk napíše na tej svojej žumpe menom X,“ odkázal. A ešte pritvrdil: „Je to idiot; veľmi bohatý, ale stále idiot.“
Musk reagoval po svojom. Verejne vyzval na O’Learyho odvolanie a šéfa Ryanairu označil za „skutočného idiota“. Naznačená kúpa aerolínií má však aj zásadné háčiky. Ryanair má trhovú kapitalizáciu takmer 30 miliárd eur a európske pravidlá vyžadujú, aby letecké spoločnosti so sídlom v EÚ boli väčšinovo vlastnené občanmi Únie alebo iných európskych krajín.
Musk má však skúsenosti s veľkými a kontroverznými akvizíciami. V roku 2022 zaplatil 44 miliárd dolárov za Twitter, ktorý neskôr premenoval na X. Či jeho najnovšia anketa znamená vážny zámer, alebo len ďalší provokatívny výpad, zatiaľ nie je jasné. Isté však je, že spor medzi dvoma výraznými egami len tak neutíchne – a Ryanair sa ocitol priamo v jeho centre.