Trump s meškaním priletel do Švajčiarska, schôdza s nemeckým kancelárom je zrušená

Prezident Spojených štátov Donald Trump dnes s meškaním spôsobeným problémami s lietadlom priletel do švajčiarskeho Zürichu, odkiaľ teraz zamieri do Davosu. Tam prednesie prejav na výročnom zasadnutí Svetového ekonomického fóra (WEF). Informovala o tom agentúra AFP.

21.01.2026 13:10
Trump: Grónsko musíme mať. Bude to zaujímavý Davos
Trumpova posadnutosť Grónskom odsunula Ukrajinu v Davose na vedľajšiu koľaj. / Zdroj: Reuters

Trumpov odlet z USA sprevádzali problémy s elektrinou v prezidentskom lietadle. Stroj sa pre poruchu musel vrátiť na marylandskú základňu Andrews neďaleko Washingtonu, kde Trump prestúpil do náhradného lietadla.

Americký minister financií Scott Bessent novinárom povedal, že Trumpov program nabral asi trojhodinové meškanie. Agentúra Reuters s odvolaním sa na nemecké zdroje napísala, že prezident sa kvôli tomu v Davose nestretne s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom. Naopak, Trumpov prejav je podľa agentúry Bloomberg stále plánovaný na 14:30 SEČ.

Protestujúci nechcú Trumpa v Davose, zasiahli aj vodné delá
Prezident USA vystúpi na Svetovom ekonomickom fóre v Davose v stredu. Tisíce ľudí demonštrovali proti nemu aj proti samotnému fóru. Video: Reuters

Trumpov prejav očakávajú s napätím predovšetkým európski štátnici, keďže sa predpokladá, že sa v ňom bude venovať okrem iného aj Grónsku. Trump chce prevziať kontrolu nad týmto arktickým ostrovom, ktorý je poloautonómnou časťou Dánskeho kráľovstva. Dánsko aj Grónsko to odmietajú, na čo prezident reagoval uvalením dodatočných desaťpercentných ciel na Dánsko a ďalších sedem európskych krajín, ktoré Kodaň v spore podporili.

