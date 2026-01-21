Trump s meškaním priletel do Švajčiarska, schôdza s nemeckým kancelárom je zrušená

Trumpov odlet z USA sprevádzali problémy s elektrinou v prezidentskom lietadle. Stroj sa pre poruchu musel vrátiť na marylandskú základňu Andrews neďaleko Washingtonu, kde Trump prestúpil do náhradného lietadla.
Americký minister financií Scott Bessent novinárom povedal, že Trumpov program nabral asi trojhodinové meškanie. Agentúra Reuters s odvolaním sa na nemecké zdroje napísala, že prezident sa kvôli tomu v Davose nestretne s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom. Naopak, Trumpov prejav je podľa agentúry Bloomberg stále plánovaný na 14:30 SEČ.
Trumpov prejav očakávajú s napätím predovšetkým európski štátnici, keďže sa predpokladá, že sa v ňom bude venovať okrem iného aj Grónsku. Trump chce prevziať kontrolu nad týmto arktickým ostrovom, ktorý je poloautonómnou časťou Dánskeho kráľovstva. Dánsko aj Grónsko to odmietajú, na čo prezident reagoval uvalením dodatočných desaťpercentných ciel na Dánsko a ďalších sedem európskych krajín, ktoré Kodaň v spore podporili.