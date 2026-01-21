Europoslanci schválili Kyjevu pôžičku 90 miliárd eur, trojica krajín vrátane Slovenska je „mimo“

Peniaze bude môcť Ukrajina použiť na financovanie svojich potrieb v tomto a budúcom roku. Poskytnutie pôžičky dojednali lídri Únie na decembrovom summite EÚ v Bruseli. Česká republika, Slovensko a Maďarsko si na summite vyjednali, že sa na garanciách nemusia podieľať nad rámec svojich súčasných finančných záväzkov.
Európski poslanci dali zelenú posilnenú spoluprácu medzi 24 členskými štátmi a Ukrajinou. Návrh podporilo 499 europoslancov, proti bolo 135. K posilnenej spolupráci bolo nutné pristúpiť práve kvôli výnimke, ktorú si vyjednali tri stredoeurópske štáty z garancií pôžičky. Ďalšími dvoma návrhmi potrebnými na aktiváciu financovania sa budú europoslanci zaoberať pravdepodobne vo februári.
Aby začali platiť, musia sa na všetkých troch návrhoch zhodnúť s Európskym parlamentom aj členské štáty. Dnes na pléne pôžičku znovu podporili predseda Európskej rady António Costa a šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, podľa ktorej financovanie predstavuje „neutúchajúci záväzok a solidaritu“ s Ukrajinou.Čítajte viac ONLINE: Ukrajina po ruských útokoch na energetiku žiada o pomoc. V Davose sa očakáva ďalšie kolo mierových debát
Poskytnutie pôžičky na roky 2026 a 2027 prezidenti a premiéri členských štátov odsúhlasili po tom, čo sa nedokázali dohodnúť na financovaní, ktoré by využilo mrazený ruský majetok. Proti takzvanej reparačnej pôžičke silne vystupovalo Belgicko. Zo zhruba 210 miliárd eur mrazených ruských aktív v EÚ sa ich 180 miliárd eur nachádza práve v Belgicku.
Na pôžičku si EÚ požičia na finančných trhoch a garantovať ju bude vlastnými prostriedkami. Podľa materiálov Európskej komisie by zhruba 60 miliárd eur malo ísť na pokrytie obranných a vojenských výdavkov a 30 miliárd eur na tých civilných. Podľa materiálov Európskeho parlamentu by bez schválenia pôžičky hrozilo, že by Ukrajina čelila nedostatku financií v prvých mesiacoch tohto roku.