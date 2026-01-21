Rozhodnutie ministrov únie odmietli. Europoslanci trvajú na odškodnení za oneskorenie letu

Pozíciu únijného parlamentu v stredu podporilo 632 europoslancov, 15 bolo proti a deväť sa zdržalo hlasovania.
Europoslanci chcú zachovať právo cestujúcich v leteckej doprave na nárok na odškodnenie, ak je let oneskorený o viac ako tri hodiny, ak je zrušený alebo ak im je odmietnutý nástup na palubu, uviedol vo vyhlásení parlamentu.
Rada EÚ, ktorá zastupuje členské štáty, naopak presadzuje, aby sa odškodnenie uplatňovalo až po štvorhodinovom až šesťhodinovom oneskorení v závislosti od dĺžky letu. Europarlament je tiež proti zníženiu existujúcej výšky odškodnenia za narušenie letu a navrhuje, aby bola kompenzácia stanovená na 300 až 600 eur v závislosti na dĺžke letu. Vlády členských štátov chcú stanoviť odškodnenie na 300 až 500 eur.
„Naše východisko je jasné: sme odhodlaní zlepšiť, nie oslabiť práva cestujúcich v leteckej doprave. Trváme na tom, že zníženie oneskorenia má pre európsku ekonomiku značný celkový prínos,“ uviedol spravodajca návrhu, bulharský europoslanec Andrej Novakov z frakcie Európskej ľudovej strany (EPP).
„Spoliehame sa na to, že ministri dopravy EÚ prehodnotia svoj postoj, aby sme spoločne našli vzájomne prijateľný výsledok. Občania to od nás očakávajú," dodal.
Europoslanci tiež presadzujú zavedenie predvyplnených formulárov pre žiadosti o odškodnenie a preplatenie, aby sa zjednodušilo spracovanie žiadostí a cestujúci a letecké spoločnosti sa vyhli využívaniu agentúr na vybavovanie poistných udalostí.
Podľa návrhu by leteckí dopravcovia museli cestujúcim, ktorí zažili narušenie cesty (zrušenie alebo oneskorenie), zaslať predvyplnený formulár do 48 hodín od incidentu (stanovisko Rady EÚ pritom vyžaduje predvyplnený formulár iba po zrušení, nie po dlhom oneskorení). Cestujúci by potom mali jeden rok na podanie žiadosti.
Ak teraz členské krajiny pozíciu europoslancov neakceptujú, bude zvolaný takzvaný Zmierovací výbor, ktorého cieľom bude nájsť zhodu na konečnej podobe návrhu právnej normy.