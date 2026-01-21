Rakúsko sprísňuje integráciu. Za nesplnenie kurzov im hrozí vysoká pokuta

„Integrácia by nemala byť vnímaná ako ponuka, ale ako povinnosť,“ vyhlásila v stredu ministerka pre integráciu Claudia Bauerová. Pokuty by podľa jej slov mohli v budúcnosti dosiahnuť výšku niekoľko tisíc eur.
Týkať by sa mali aj prípadov, keď prisťahovalci nepodpíšu vyhlásenie o prijatí rakúskeho demokratického spôsobu života. Podľa štátneho tajomníka ministerstva vnútra Jörga Leichtfrieda približne desať percent ľudí migrantského pôvodu odmieta demokratické hodnoty Rakúska.
Kurzy o rakúskych hodnotách vlani nedokončilo približne 2 400 ľudí, kurzy nemčiny takmer 10-tisíc ľudí. Presný zoznam trestov pre „odmietačov integrácie“ je podľa Bauerovej stále predmetom rokovaní. Nedokončenie kurzov bolo dosiaľ trestané obmedzením sociálnych dávok.
„Integrácia je jedným z kľúčových problémov pre bezpečnosť a sociálny mier v Rakúsku," vyhlásil Leichtfried s tým, že islamistický extrémizmus je spoločne s krajne pravicovým extrémizmom najväčšou hrozbou pre rakúsku bezpečnosť.