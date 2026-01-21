Pravda Správy Svet Desaťtisíce nových dronov idú do boja: Chceme likvidovať 50-tisíc Rusov mesačne, odkazuje ukrajinský minister

Desaťtisíce nových dronov idú do boja: Chceme likvidovať 50-tisíc Rusov mesačne, odkazuje ukrajinský minister

Jedným zo strategických cieľov Ukrajiny vo vojne proti Rusku je spôsobovať ruským silám straty na úrovni 50-tisíc vojakov mesačne. Uviedol to nový ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov počas stretnutia s médiami. Podľa ministra sa Ukrajina k tomuto ukazovateľu už priblížila.

21.01.2026 14:20
debata (3)
Špeciálna jednotka Alfa trhá najdrahšiu ruskú PVO: SBU ukázala miliardovú skazu
Video
Špeciálne jednotky Centra špeciálnych operácií 'Alfa' SBU v roku 2025 výrazne zasiahli ruský systém protivzdušnej obrany. / Zdroj: SBU

Fedorov podľa portálu RBC-Ukrajina uviedol, že minulý mesiac ukrajinské obranné sily zlikvidovali 35-tisíc ruských vojakov, pričom všetky tieto straty sú potvrdené na videu. „Strategickým cieľom je zabíjať 50-tisíc Rusov mesačne. Ak tento ukazovateľ dosiahneme, uvidíme, čo sa s nepriateľom stane,“ zdôraznil minister obrany. Zároveň dodal, že Rusko vníma ľudí ako spotrebný zdroj, no „problémy s jeho obnovou sú už zjavné“.

Russia Ukraine War Tech Cluster Čítajte viac Vojna bude pre Putina neznesiteľná, zastrája sa nový ukrajinský minister obrany. Čo chystá proti Rusom?

Pri tvorbe vojenskej stratégie Ukrajina podľa Fedorova spolupracuje so západnými analytickými centrami, konkrétne s CSIS, RAND a britským RUSI. Zároveň aktívne zapája vojakov s reálnymi bojovými skúsenosťami. Minister upozornil, že rezort obrany má aj vlastnú bojovú jednotku, ktorá sa priamo zúčastňuje na bojoch, čo umožňuje prijímať rozhodnutia na základe reálnej situácie na fronte, a nie na základe kancelárskych správ.

Minister obrany zdôraznil význam presných dát z bojiska. Podľa jeho slov má Ukrajina detailné a overené údaje o stratách nepriateľa vďaka systému „Armáda dronov.Bonus“, ktorý sa stal kľúčovým nástrojom evidencie zásahov. Ukrajina podľa Fedorova presne vie, „ktoré jednotky a druhy zbraní sú najefektívnejšie, do akej hĺbky sú údery vedené a koľko živej sily a techniky sa denne ničí“.

Štvorkolky aj obrnené vozidlá - zhorelo všetko. Ukrajinci odrazili ruský útok na Pokrovsk
Video
Boje pri Pokrovsku 10. decembra 2025. / Zdroj: 7. ukrajinský výsadkový zbor

„O vojne vieme priamo z bojiska, nie z kancelárií. Ale vojna nie sú len bojové akcie, je to aj manažment, logistika, zásobovanie a kognitívna vojna,“ povedal Fedorov.

V oblasti technologických inovácií minister pripomenul, že Ukrajina ako prvá spustila rozsiahly výskum a vývoj v reálnom čase, konkrétne v oblasti dronov-stíhačov. Podľa jeho slov bude už tento mesiac armáde dodaných 40-tisíc týchto interceptorov. Medzi ďalšie úspechy zaradil spustenie platformy Brave1, ktorú označil za „najväčšieho anjelského investora v ukrajinskom defense-techu“, otvorenie trhov s dronmi, systémami elektronického boja a muníciou, vytvorenie obranného trhoviska a rozsiahlu prácu so systémom Starlink.

Fedorov zároveň uviedol, že prezident Volodymyr Zelenskyj stanovil jasnú úlohu – urobiť cenu vojny pre Rusko neúnosnou. Ide o zastavenie nepriateľa na nebi i na zemi, posilnenie asymetrických a kybernetických úderov a tlak na ruskú ekonomiku. „Diplomati sa venujú vlastnej línii, ale paralelne musíme my robiť to svoje,“ uzavrel minister obrany.

Ukrajinský systém Stugna je ničiteľ ruských tankov
Video
Stugna je ukrajinský protitankový systém, ktorý dokáže zničiť aj nízko letiace vzdušné ciele. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Na pozadí týchto vyhlásení RBC-Ukrajina pripomína, že britská rozviedka nedávno zverejnila nové údaje o rozsahu strát ruskej armády, ktoré poukazujú na prudký nárast ľudských strát v súvislosti s aktívnymi ruskými ofenzívami koncom roka 2025.

Raketa Flamingo v tajnej továrni Fire Point na...
Zamestnanec kontroluje bojový dron v tajnej...
+6Rakety Flamingo v tajnej továrni Fire Point na...
Facebook X.com 3 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Moskva #Rusko #ruská armáda #vojna na Ukrajine #Putinova vojna #Mychajlo Fedorov
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"