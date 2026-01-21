Desaťtisíce nových dronov idú do boja: Chceme likvidovať 50-tisíc Rusov mesačne, odkazuje ukrajinský minister

Fedorov podľa portálu RBC-Ukrajina uviedol, že minulý mesiac ukrajinské obranné sily zlikvidovali 35-tisíc ruských vojakov, pričom všetky tieto straty sú potvrdené na videu. „Strategickým cieľom je zabíjať 50-tisíc Rusov mesačne. Ak tento ukazovateľ dosiahneme, uvidíme, čo sa s nepriateľom stane,“ zdôraznil minister obrany. Zároveň dodal, že Rusko vníma ľudí ako spotrebný zdroj, no „problémy s jeho obnovou sú už zjavné“.Čítajte viac Vojna bude pre Putina neznesiteľná, zastrája sa nový ukrajinský minister obrany. Čo chystá proti Rusom?
Pri tvorbe vojenskej stratégie Ukrajina podľa Fedorova spolupracuje so západnými analytickými centrami, konkrétne s CSIS, RAND a britským RUSI. Zároveň aktívne zapája vojakov s reálnymi bojovými skúsenosťami. Minister upozornil, že rezort obrany má aj vlastnú bojovú jednotku, ktorá sa priamo zúčastňuje na bojoch, čo umožňuje prijímať rozhodnutia na základe reálnej situácie na fronte, a nie na základe kancelárskych správ.
Minister obrany zdôraznil význam presných dát z bojiska. Podľa jeho slov má Ukrajina detailné a overené údaje o stratách nepriateľa vďaka systému „Armáda dronov.Bonus“, ktorý sa stal kľúčovým nástrojom evidencie zásahov. Ukrajina podľa Fedorova presne vie, „ktoré jednotky a druhy zbraní sú najefektívnejšie, do akej hĺbky sú údery vedené a koľko živej sily a techniky sa denne ničí“.
„O vojne vieme priamo z bojiska, nie z kancelárií. Ale vojna nie sú len bojové akcie, je to aj manažment, logistika, zásobovanie a kognitívna vojna,“ povedal Fedorov.
V oblasti technologických inovácií minister pripomenul, že Ukrajina ako prvá spustila rozsiahly výskum a vývoj v reálnom čase, konkrétne v oblasti dronov-stíhačov. Podľa jeho slov bude už tento mesiac armáde dodaných 40-tisíc týchto interceptorov. Medzi ďalšie úspechy zaradil spustenie platformy Brave1, ktorú označil za „najväčšieho anjelského investora v ukrajinskom defense-techu“, otvorenie trhov s dronmi, systémami elektronického boja a muníciou, vytvorenie obranného trhoviska a rozsiahlu prácu so systémom Starlink.
Fedorov zároveň uviedol, že prezident Volodymyr Zelenskyj stanovil jasnú úlohu – urobiť cenu vojny pre Rusko neúnosnou. Ide o zastavenie nepriateľa na nebi i na zemi, posilnenie asymetrických a kybernetických úderov a tlak na ruskú ekonomiku. „Diplomati sa venujú vlastnej línii, ale paralelne musíme my robiť to svoje,“ uzavrel minister obrany.
Na pozadí týchto vyhlásení RBC-Ukrajina pripomína, že britská rozviedka nedávno zverejnila nové údaje o rozsahu strát ruskej armády, ktoré poukazujú na prudký nárast ľudských strát v súvislosti s aktívnymi ruskými ofenzívami koncom roka 2025.