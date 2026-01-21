Maďarský ombudsman žiada zrušenie ustanovení zákona k Benešovým dekrétom

Juhász adresoval svoj list vysokému komisárovi OBSE pre národnostné menšiny Christophovi Kampovi, riaditeľke Úradu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) pre demokratické inštitúcie a ľudské práva Marii Telalianovej, predsedníčke Európskeho parlamentu (EP) Roberte Metsolovej a slovenskému verejnému ochrancovi ľudských práv Róbertovi Dobrovodskému.
Podľa ombudsmana ustanovenia slovenského Trestného zákona o „popieraní mierového urovnania po druhej svetovej vojne“ sú v rozpore s medzinárodným dohovorom a niektorými zmluvami Európskej únie. Trestné sankcie založené na verejnom popieraní alebo spochybňovaní právnych dokumentov uvedených v tomto ustanovení môžu byť uložené aj maďarským občanom, dodal.Čítajte viac Szijjártó: So Slovenskom máme dobrý vzťah, princíp kolektívnej viny ale neakceptujeme
Táto slovenská legislatíva je podľa Juhásza v rozpore s článkom 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach (EDĽP), ktorý zaručuje slobodu prejavu vrátane práva zastávať názory a vyhľadávať, prijímať a šíriť informácie a myšlienky bez zasahovania verejnej moci a bez ohľadu na hranice.
Nie je tiež v súlade so záverečným aktom Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe (KBSE) prijatej v Helsinkách, ktorý stanovil rešpektovanie ľudských práv a základných slobôd a rovnosť národností za základnú zásadu vzťahov medzi zúčastnenými štátmi, a je v rozpore aj s Parížskou chartou pre novú Európu, ktorú podpísalo aj Československo.Čítajte viac Európska komisia vyšetruje záležitosti listu od Orbánovej poradkyne o Benešových dekrétoch
Vzhľadom na členstvo Slovenska v Európskej únii nie je slovenské nariadenie ani v súlade s článkom 2 Zmluvy o Európskej únii, ktorý medzi základné hodnoty Únie uvádza okrem iného rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, slobodu, rovnosť, právny štát a ochranu ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám, a ani s článkom 11 Charty základných práv Európskej únie, píše maďarský ombudsman.
Podľa novely Trestného zákona, ktorá nadobudla účinnosť koncom decembra, môže byť každý, kto verejne spochybní povojnové usporiadanie, ktoré pripravilo tisíce Maďarov o majetok a občianstvo, odsúdený na šesť mesiacov väzenia.
Prezident SR Peter Pellegrini novelu podpísal pred Vianocami. Okrem iného stanovuje trestný čin spochybňovania povojnových Benešových dekrétov.