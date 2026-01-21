Trump sa v Davose stretne so Zelenským. Chcem koniec krviprelievania, vyhlásil

V prejave na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo Švajčiarsku vyhlásil, že chce zastaviť krviprelievanie na Ukrajine a že rokuje tiež s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Šéf Bieleho domu zopakoval, že Rusko by v roku 2022 vojnu na Ukrajine nerozpútalo, keby on bol vtedy prezidentom.
Správu aktualizujeme…
Ukrajinský líder v utorok povedal, že do švajčiarskeho Davosu na zasadnutie WEF pôjde len vtedy, ak by tam so Spojenými štátmi podpísal dokumenty o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu a o obnove krajiny. Prezident odkázal, že ostáva vo vlasti, kde pomáha koordinovať odstraňovanie následkov rozsiahlych ruských útokov.
„V tomto prípade som si, samozrejme, vybral Ukrajinu, nie ekonomické fórum, ale všetko sa môže kedykoľvek zmeniť, pretože pre Ukrajincov je veľmi dôležité ukončiť túto vojnu,“ povedal Zelenskyj novinárom.
Witkoff poletí za Putinom
Ruský prezident Vladimir Putin sa zas vo štvrtok stretne s americkým osobitným vyslancom Steveom Witkoffom, oznámil v stredu Kremeľ.
„Áno, takéto kontakty sú na prezidentovom programe na zajtra,“ potvrdil pre portál RBK hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Witkoff už skôr uviedol, že vo štvrtok večer plánuje odcestovať do Moskvy priamo zo Svetového ekonomického fóra v Davose, a to spolu s Jaredom Kushnerom, zaťom amerického prezidenta Donalda Trumpa. Obidvaja americkí predstavitelia majú poverenie prezidenta USA, aby viedli rokovania o ukončení rusko ukrajinského konfliktu.
„Vo štvrtok večer odletíme a do Moskvy dorazíme v noci, potom pôjdeme do SAE na zasadnutie pracovných skupín,“ povedal Witkoff v rozhovore pre Bloomberg TV.
Podľa neho si stretnutie vyžiadal Kremeľ a obe strany sú údajne blízko k dotiahnutiu „posledných desiatich percent" dohody o ukončení vojny na Ukrajine. Ešte v stredu by sa mal stretnúť aj so zástupcami Kyjeva, ktorí sa zúčastňujú podujatia v Davose.