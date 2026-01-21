TOP výroky Trumpa v Davose: Nevďační Dáni, Európa na nepoznanie, krásny kus ľadu. Trump perlil i šokoval

Americký prezident Donald Trump vystúpil na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose. Vo vyše hodinovom prejave hovoril o Európe, NATO, vojne na Ukrajine, ekonomike a tiež o v súčasnosti ostro sledovanom Grónsku, ktoré sa USA snažia získať. Trump v prejave pokarhal kanadského premiéra i Dánsko, spomenul aj Venezuelu. Prečítajte si výber prejavov šéfa Bieleho domu v Davose.
Trump o Európe a svojich rodičoch
Niektoré miesta v Európe sú na nepoznanie. A to nemyslím pozitívne, je to naopak v negatívnom zmysle. Európu milujem a chcem vidieť, že sa Európe darí. Nemieri ale správnym smerom.
Moja matka bola „stopercentná Škótka“ a otec, ktorý sa už narodil v USA, bol po rodičoch „stopercentný Nemec“.
Prejav Donalda Trumpa v Davose
