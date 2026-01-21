Trumpov prejav očami analytika: Rozdelil Západ. Rusko a Čína sa musia baviť

Trump sa podľa analytika snažil vykresliť Spojené štáty pod svojím vedením ako prosperujúceho lídra, zatiaľ čo Európu prezentoval ako spiatočnícky región, ktorý Spojené štáty len brzdí.
Hrabina v ta3 upozorňuje na rozpor v Trumpovej rétorike. Hoci prezident hovorí o ekonomickom rozkvete, jeho opisy domácej situácie (dlhy, spoločenské napätie, kríza inštitúcií) v skutočnosti potvrdzujú, že USA čelia hlbokým vnútorným problémom, ktoré sa Trump snaží prekryť rolou „mesiáša“.
Najzásadnejší spor nastal v pohľade na vojnu na Ukrajine. Európski predstavitelia sa postavili do jasnej opozície voči Trumpovmu plánu na okamžité ukončenie konfliktu, čo analytik považuje za najväčší diplomatický konflikt od začiatku jeho súčasného funkčného obdobia.
USA už odmietajú plniť rolu garanta európskej bezpečnosti, ktorú vnímajú ako bremeno. Podľa Hrabinu Európa dlhodobo zanedbávala vlastnú obranu a hoci sa o „strategickej autonómii“ hovorí roky, k reálnym činom zatiaľ neprišlo.