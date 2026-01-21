Otvorený konflikt v Davose: piskot, posmech a odchody zo sály. Trumpov minister vyvolal škandál medzi elitami

Informuje o tom britský denník The Financial Times, podľa ktorého sa večera zmenila na „búrlivú diskusiu“, počas ktorej hostia na ministra pískali, posmešne pokrikovali a niektorí kvôli nemu dokonca odišli.
Lutnick ešte pred samotnou večerou napísal Financial Times: „Do Davosu nejdeme, aby sme udržali status quo. Chceme sa mu postaviť čelom.“ Zároveň vyhlásil: „Sme tu v Davose, aby sme jasne povedali jednu vec: s prezidentom Trumpom má kapitalizmus v meste nového šerifa.“
Večeru podľa denníka hostil šéf investičnej spoločnosti BlackRock Larry Fink. Po Lutnickovom príchode zazneli podľa účastníkov „bojovné poznámky“, ktoré vyústili do otvoreného konfliktu. Financial Times uvádza, že „počas nej sa ozývalo všeobecné posmešné vykrikovanie, niektorí hostia odišli a Fink vyzýval na zachovanie pokoja“.
V aktualizovanej verzii článku denník doplnil, že Lutnick mal príhovor, ktorý sa stretol so „všeobecným posmechom, a to aj napriek výzvam na upokojenie zo strany Larryho Finka“. Z miestnosti podľa denníka odišla aj šéfka Európskej centrálnej banky Christine Lagardová. Jeden z účastníkov večeru opísal ako „napätú“, ďalší ako „hlučnú a vyhrotenú“.
Nervózna atmosféra a spor o Grónsko
Podľa Financial Times je atmosféra v Davose napätá pre zhoršujúce sa vzťahy medzi Európou a Spojenými štátmi, ktoré sa dostali na „nízku úroveň“. Dôvodom sú vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý pohrozil ôsmim európskym krajinám desaťpercentnými clami, ak nebudú súhlasiť s americkým prevzatím Grónska. Ide o štáty, ktoré sa postavili za Dánsko a jeho územnú celistvosť.
Trump v poslednom období čoraz častejšie hovorí o potrebe získať Grónsko, ktoré patrí Dánsku, členskému štátu NATO. V stredu počas jeho príhovore v Davose povedal, že Spojené štáty nepoužijú silu, aby získali Grónsko pod svoju kontrolu. Doteraz pritom odmietal vylúčiť použitie armády na ovládnutie tohto arktického ostrova, ktorý je autonómnou súčasťou Dánskeho kráľovstva. Trump však opakovane vyhlásil, že USA potrebujú Grónsko pre zabezpečenie svojej bezpečnosti i bezpečnosti sveta pred mocenskými ambíciami Ruska a Číny.
Dánsky poslanec Rasmus Jarlov vyhlásil, že v prípade americkej invázie by Dánsko Grónsko bránilo. „Bola by to vojna a bojovali by sme proti sebe,“ povedal v rozhovore pre stanicu CNN. Pred vojenským zásahom varuje aj dánska premiérka Mette Frederiksenová, podľa ktorej by v prípade americkej akcie v Grónsku „Severoatlantická aliancia zanikla“.Čítajte viac Grónsko ako nový Krym? Putin triumfuje pri pohľade na rastúci rozkol v NATO