Nórsko sa nepripojí k Trumpovej Rade mieru, pozvánku dostal aj pápež

„Nórsko sa preto nepripojí k navrhovaným mechanizmom Rady mieru a nezúčastní sa ani podpisového ceremoniálu v Davose,“ dodal Thoner s tým, že Nórsko bude pokračovať v úzkej spolupráci so Spojenými štátmi.
Pozvanie do Rady mieru v stredu podľa talianskych médií potvrdil aj Vatikán. „Aj my sme dostali toto pozvanie, ktoré bolo doručené pápežovi. Momentálne skúmame, čo urobiť," povedal novinárom v Ríme vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin. Ako dodal, je to otázka, ktorá si na odpoveď vyžaduje určitý čas.