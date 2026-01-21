Pravda Správy Svet Nórsko sa nepripojí k Trumpovej Rade mieru, pozvánku dostal aj pápež

Nórsko sa nepripojí k Trumpovej Rade mieru, pozvánku dostal aj pápež

Nórsko sa nepripojí k Rade mieru, ktorej vytvorenie inicioval americký prezident Donald Trump, oznámila v stredu vláda v Oslo. Podľa stanoviska, ktoré poskytol štátny tajomník Kristoffer Thoner, návrh vyvoláva množstvo otázok, ktoré si vyžadujú „ďalší dialóg so Spojenými štátmi“.

21.01.2026 18:25
debata (2)
Expert Žiarovský o Grónsku, Trumpovi či súperení ponoriek Ruska a USA
Video
Expert Andrej Žiarovský o Grónsku: Armáda USA nemôže splniť Trumpov rozkaz a obsadiť ho. Pod hladinou prebieha tichý súboj ruských a amerických ponoriek.

„Nórsko sa preto nepripojí k navrhovaným mechanizmom Rady mieru a nezúčastní sa ani podpisového ceremoniálu v Davose,“ dodal Thoner s tým, že Nórsko bude pokračovať v úzkej spolupráci so Spojenými štátmi.

Pozvanie do Rady mieru v stredu podľa talianskych médií potvrdil aj Vatikán. „Aj my sme dostali toto pozvanie, ktoré bolo doručené pápežovi. Momentálne skúmame, čo urobiť,“ povedal novinárom v Ríme vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin. Ako dodal, je to otázka, ktorá si na odpoveď vyžaduje určitý čas.

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj Čítajte viac S Rusmi za jedným stolom? Zelenskyj dostal pozvánku do Trumpovej Rady mieru. Koľko krajín už povedalo áno?
Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Vatikán #Nórsko #Donald Trump #pápež Lev XIV. #Rada mieru
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"