Počet obetí vlakovej nehody v Španielsku stúpol na 43, pátranie pokračuje

Forenznému tímu sa podľa AFP podarilo pomocou testov DNA identifikovať 41 tiel. Počet obetí katastrofy je zatiaľ predbežný. Záchranári s nasadením ťažkej techniky pokračujú v úsilí vyslobodiť z trosiek ďalšie osoby. Najmenej dve telá sú stále nezvestné.
Národný pietny akt za obete vlakovej katastrofy sa bude konať 31. januára v meste Huelva v Andalúzii. Zúčastní sa na ňom španielsky premiér Pedro Sánchez a predseda andalúzskej vlády Juan Manuel Moreno.
Nehoda, ktorá je najtragickejším železničným nešťastím v krajine od roku 2013, sa stala v nedeľu okolo 19:40 pri obci Adamuz v provincii Córdoba v juhošpanielskej Andalúzii. Posledné tri vozne vlaku súkromnej spoločnosti Iryo, smerujúceho z Malagy do Madridu, sa vykoľajili a z protismeru do nich narazil vlak spoločnosti Renfe, ktorý išiel z Madridu do mesta Huelva. Pri zrážke sa vykoľajili aj prvé dva vozne vlaku Renfe. V oboch súpravách bolo dokopy približne 500 ľudí.
Prevádzka v mieste nehody bude podľa ministra dopravy Óscara Puenteho prerušená zrejme do začiatku februára. Spoločnosť Renfe však v utorok obnovila vysokorýchlostné spoje medzi Madridom a Andalúziou, pričom v úseku nešťastia zaviedla náhradnú autobusovú dopravu.
Príčiny nehody stále nie sú jasné a vyšetrovatelia nateraz pracujú s viacerými verziami. Šéf Renfe Álvaro Fernández Heredia vylúčil, že by dôvodom bola nadmerná rýchlosť; oba vlaky podľa neho išli rýchlosťou asi 200 kilometrov za hodinu. Vyšetrovatelia preverujú aj poškodenie koľajníc v mieste nehody. Minister dopravy Puente uviedol, že je potrebné zistiť, či chýbajúca časť koľajnice bola príčinou alebo dôsledkom zrážky. Španielske médiá dnes uviedli, že podľa vyšetrovateľov mohol zrážku vlakov spôsobiť prasknutý zvar na koľajniciach.