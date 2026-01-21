Pravda Správy Svet Trump oznámil vytvorenie rámca budúcej dohody týkajúcej sa Grónska. Zároveň oznámil, že na niektoré krajiny neuvalí clá

Americký prezident Donald Trump v stredu na svojej platforme Truth Social oznámil, že na základe stretnutia s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem vytvorili rámec budúcej dohody týkajúcej sa Grónska a celého arktického regiónu. Riešenie bude podľa jeho vlastných slov prínosné pre Spojené štáty a všetky členské krajiny Aliancie. Oznámil tiež, že neuvalí clá na niektoré európske štáty, ktoré mali nadobudnúť účinnosť 1. februára, informuje TASR.

Analytik Hrabina o Trumpovom prejave v Davose
Video
Geopolitický analytik Jozef Hrabina rozoberá prejav Donalda Trumpa v Davose.

Správu aktualizujeme.

