Putin: Moskva si preštuduje Trumpovu pozvánku do Rady mieru, potom na ňu odpovie

Ruský prezident Vladimir Putin v stredu uviedol, že Moskva preštuduje pozvánku zo strany šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa do jeho tzv. Rady mieru. Trump napriek tomu v stredu v Davose vyhlásil, že ruský prezident jeho pozvanie už prijal. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

21.01.2026 21:33 , aktualizované: 22:02
Rusko chce, aby sa Ukrajine darilo, vyhlásil Trump po boku Zelenského. Výraz ukrajinského prezidenta hovorí za všetko
Video
Americký prezident Donald Trump novinárom na tlačovej konferencii povedal, že Rusko sa bude podieľať na rekonštrukcii Ukrajiny. "Rusko chce, aby sa Ukrajine darilo," povedal Trump. Poznamenal, že Putin bol v tejto otázke veľmi štedrý, keď povedal, že by Rusko dodávalo energiu za veľmi nízke ceny. Výraz ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského hovorí za všetko. / Zdroj: REUTERS

„Ruské ministerstvo zahraničných vecí bolo poverené preštudovaním dokumentov, ktoré nám boli zaslané, a konzultáciami na túto tému s našimi strategickými partnermi,“ povedal Putin počas zasadnutia vlády, ktoré odvysielala televízia. „Až potom budeme môcť na pozvanie odpovedať,“ dodal.

Trump napriek tomu v stredu vyhlásil, že ruský prezident súhlasil s pripojením sa k jeho kontroverznej „Rade mieru“.

„Bol pozvaný, prijal to. Mnoho ľudí to prijalo,“ povedal Trump novinárom v Davose vo Švajčiarsku, kde prebieha Svetové ekonomické fórum (WEF).

Pozvánky do Rady mieru dostalo približne 60 krajín. Dosiaľ ich prijali napríklad Maďarsko, Izrael alebo Argentína. Pozvané bolo aj Rusko, Európska komisia či Saudská Arábia.

Podľa Trumpovho plánu pre Gazu má Rada mieru fungovať ako medzinárodný dozorný orgán nad prechodnou palestínskou správou Pásma Gazy počas povojnovej obnovy. Existujú však náznaky, že americká vláda chce výrazne rozšíriť mandát rady aj na oblasti mimo palestínskeho územia.

Pozvánky do Rady mieru dostalo približne 60 krajín. Americká agentúra AP informuje, že pozvanie na členstvo v rade dosiaľ prijali: Argentína, Arménsko, Azerbajdžan, Bahrajn, Bielorusko, Egypt, Indonézia, Jordánsko, Katar, Kazachstan, Kosovo, Maďarsko, Maroko, Pakistan, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Turecko, Uzbekistan, Vietnam. V stredu kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua oznámila, že i on pozvanie prijal.

Naopak, členstvo odmietli Británia, Francúzsko, Nórsko, Slovinsko a Švédsko.

Pozvanými krajinami, ktoré sa k členstvu zatiaľ nezaviazali, sú: Čína, Chorvátsko, Nemecko, Taliansko, Paraguaj, Rusko, Singapur a Ukrajina.

Pozvanie dostala aj predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová či pápež Lev XIV.

Na otázku reportérov ohľadne kritiky, že v súvislosti s členstvom v rade oslovuje aj nedemokratické osobnosti, Trump odpovedal, že niektoré sú síce „kontroverzné“, ale „ak by som do rady dal samé bábätká, nebolo by toho veľa“, cituje AFP.

