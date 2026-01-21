Keby USA kupovali Grónsko ako Aljašku, stálo by najviac miliardu, myslí si Putin

„Grónsko je rozlohou trošku väčšou ako Aljaška (…) Keby sme to porovnali s cenou, za akú si USA zaobstarali Aljašku, potom by sa cena za Grónsko pohybovala niekde medzi 200 až 250 miliónmi dolárov,“ povedal. „Ak by sa to porovnávalo s vtedajšími cenami zlata, potom táto suma bude vyššia, určite by sa blížila miliarde. Myslím, že aj to by USA zvládli,“ povedal podľa štátnej tlačovej agentúry TASS.
Putin na dnešnej porade so svojimi najbližšími spolupracovníkmi z Bezpečnostnej rady povedal, že sa chystá vo štvrtok s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom a s vyslancami amerického prezidenta Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom prerokovať Trumpovo pozvanie Ruska do Rady mieru a situácie okolo Pásma Gazy, ako aj úsilie Bieleho domu o ukončenie vojny na Ukrajine a prípadný osud ruských aktív zmrazených v USA.
USA kúpili Aljašku od cárskeho Ruska v roku 1867 za 7,2 milióna dolárov, čo by podľa niektorých expertov zodpovedalo 132 miliónom dolárov v súčasnosti. Americký prezident Donald Trump dával v poslednom čase opakovane najavo, že chce k USA pripojiť najväčší ostrov sveta, ktorý je autonómnou súčasťou Dánskeho kráľovstva.