ONLINE: Trump plánuje na okraj fóra v Davose rokovať so Zelenským, chce zastaviť krviprelievanie na Ukrajine

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá už 1 429 dní
6:05 Americký prezident Donald Trump plánuje dnes na okraj Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose rokovať so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským. Šéf Bieleho domu sa má zúčastniť aj na vyhlásení Charty Rady mieru, ktorú zakladá. O 9.30 SEČ na fóre vystúpi nemecký kancelár Friedrich Merz.
Trump stretnutie s ukrajinským prezidentom ohlásil po svojom stredajšom prejave na fóre. Zelenskyj v utorok uviedol, že chce prísť do Davosu na zasadnutie WEF len v prípade, že by tam so Spojenými štátmi podpísal dokumenty o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu a o obnove krajiny. Zatiaľ nie je jasné, či rokovanie Trump – Zelenskyj bude mať virtuálnu podobu. Podľa informácií servera Axios je však možné, že ukrajinský prezident zamieri do Švajčiarska osobne.
Trump v stredu vyhlásil, že chce zastaviť krviprelievanie na Ukrajine a že rokuje aj so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Zopakoval svoje skoršie tvrdenia, že vojna na Ukrajine by sa v roku 2022 nezačala, keby bol v tom čase prezidentom.
Očakáva sa tiež, že americký prezident dnes dopoludnia oznámi podrobnosti o Charte Rady mieru, ktorú zakladá. Trump má dnes z Davosu odletieť späť do Washingtonu.