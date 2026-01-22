Pravda Správy Svet ONLINE: Trump plánuje na okraj fóra v Davose rokovať so Zelenským, chce zastaviť krviprelievanie na Ukrajine

ONLINE: Trump plánuje na okraj fóra v Davose rokovať so Zelenským, chce zastaviť krviprelievanie na Ukrajine

Donald Trump dnes na okraji svetového fóra v Davose plánuje rokovanie s Volodymyrom Zelenským, ktorého osobná účasť vo Švajčiarsku je podľa informácií z diplomatických kruhov vysoko pravdepodobná. Kým Trump presadzuje vznik novej Rady mieru, ukrajinský prezident podmieňuje akúkoľvek dohodu podpisom tvrdých bezpečnostných záruk a odmieta sedieť za jedným stolom s Ruskom.

22.01.2026 06:00
debata (6)

Najdôležitejšie udalosti

  • Vojna na Ukrajine trvá už 1 429 dní
Ruská raketa sa vymkla kontrole a zdemolovala vlastný panelák
Video
Obytný bytový dom v ruskom Adygejsku zasiahol v noci projektil ruskej protivzdušnej obrany. / Zdroj: Telegram / X @warinukraineua
zima, ukrajina Čítajte viac 1 428. deň: Ukrajina po ruských útokoch na energetiku žiada o pomoc. V Davose sa očakáva ďalšie kolo mierových debát

6:05 Americký prezident Donald Trump plánuje dnes na okraj Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose rokovať so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským. Šéf Bieleho domu sa má zúčastniť aj na vyhlásení Charty Rady mieru, ktorú zakladá. O 9.30 SEČ na fóre vystúpi nemecký kancelár Friedrich Merz.

Trump stretnutie s ukrajinským prezidentom ohlásil po svojom stredajšom prejave na fóre. Zelenskyj v utorok uviedol, že chce prísť do Davosu na zasadnutie WEF len v prípade, že by tam so Spojenými štátmi podpísal dokumenty o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu a o obnove krajiny. Zatiaľ nie je jasné, či rokovanie Trump – Zelenskyj bude mať virtuálnu podobu. Podľa informácií servera Axios je však možné, že ukrajinský prezident zamieri do Švajčiarska osobne.

Trumpov rozhovor v Davose
Video
Rozhovor s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý viedol Børge Brende, prezident a CEO World Economic Forum. / Zdroj: ta3

Trump v stredu vyhlásil, že chce zastaviť krviprelievanie na Ukrajine a že rokuje aj so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Zopakoval svoje skoršie tvrdenia, že vojna na Ukrajine by sa v roku 2022 nezačala, keby bol v tom čase prezidentom.

Očakáva sa tiež, že americký prezident dnes dopoludnia oznámi podrobnosti o Charte Rady mieru, ktorú zakladá. Trump má dnes z Davosu odletieť späť do Washingtonu.

Facebook X.com 6 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #vojna na Ukrajine
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"