Reorganizácia armády vo Venezuele: Rodríguezová vymenovala nových veliteľov, plánuje aj cestu do USA

Dočasná prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová vo štvrtok začala s reorganizáciou ozbrojených síl a vymenovala 12 vysokých dôstojníkov do regionálnych veliteľstiev. Dočasná hlava štátu už predtým dosadila šéfa spravodajskej služby do čela svojej prezidentskej ochranky. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

22.01.2026 07:17
Z vrtuľníka do obrneného vozidla. Madura eskortovalo na súd ozbrojené komando
Venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Floresová boli v pondelok 5. januára 2025 eskortovaní na federálny súd v newyorskom Manhattane. / Zdroj: Reuters

Rodríguezová sa moci vo Venezuele chopila po tom, čo americké špeciálne jednotky začiatkom januára zajali a z vlasti odvliekli venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku.

Zdroj agentúry AFP v stredu oznámil, že Rodríguezová čoskoro navštívi Spojené štáty. Pokiaľ by k tomu došlo, bola by prvým faktickým lídrom Venezuely, ktorý navštívi USA za viac než 25 rokov.

„Sme v procese dialógu, spolupracujeme so Spojenými štátmi, bez akýchkoľvek obáv, aby sme sa mohli vysporiadať s našimi rozdielmi a problémami… a riešili ich prostredníctvom diplomacie,“ povedala v noci na štvrtok dočasná prezidentka.

