Clintonovci čelia obvineniu z pohŕdania Kongresom: odmietli vypovedať o stykoch so sexuálnym predátorom Epsteinom

Plénum Snemovne reprezentantov, v ktorej majú väčšinu republikáni, teraz rozhodne, či formálne Clintonovcov obviní a záležitosť postúpi ministerstvu spravodlivosti, ktoré môže začať trestné stíhanie. Za pohŕdanie Kongresom hrozí až jeden rok väzenia a pokuta až 100 000 dolárov.
„Žiadny svedok, ani bývalý prezident, ani súkromná osoba, nesmie úmyselne vzdorovať predvolaniu Kongresu bez následkov,“ povedal predseda výboru republikán James Comer. „Práve to však Clintonovci urobili, a preto sme dnes tu,“ vysvetlil.
Clintonovci tvrdia, že predvolania sú neplatné, pretože nemajú jasný legislatívny účel. Namiesto toho manželia predložili čestné písomné vyhlásenia, v ktorých opisujú svoje poznatky o Epsteinovi a jeho spoločníčke Ghislaine Maxwellovej, ktorá si odpykáva trest odňatia slobody pre obchodovanie s ľuďmi.
Kongres v súčasnosti skúma, ako úrady postupovali pri predchádzajúcich vyšetrovaniach Epsteina. Demokrati však tvrdia, že republikáni zneužívajú vyšetrovanie na útoky proti politickým oponentom prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa s Epsteinom v minulosti stýkal.
Clinton nebol nikdy obvinený z protiprávneho konania v súvislosti s Epsteinom. V 90. rokoch sa však so zosnulým finančníkom priatelil, o čom svedčí aj mnoho fotografií.
Podľa vyšetrovania Epstein vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá. V roku 2019 sa obesil v cele v newyorskej väznici. Mnoho ľudí je presvedčených v skutočnosti bol zavraždený, aby nemohol vypovedať o svojich prominentných klientoch.
Počas predvolebnej kampane Trump sľúbil zverejnenie všetkých vyšetrovacích spisov. Doteraz však ministerstvo spravodlivosti zverejnilo iba jedno percento súvisiacich dokumentov.