Je Trump psychicky v poriadku? Bizarné chovanie, zmätené bľabotanie. Dochádza k normalizácii deviácie vedomia, komentoval prominentný guvernér

The Guardian podrobne analyzuje Trumpove minuloročné výroky a výstupy. Prezident údajne počas niektorých stretnutí zaspával, pri ďalších sa odchyľoval od tém a púšťal sa do bizarných rozhovorov. Jeho verejným vystúpeniam chýba sústredenosť. V minulom roku prejavoval nevyrovnané a miestami zmätené správanie, napísal britský denník.
Nepredvídateľné správanie donútilo Biely dom opakovane obhajovať Trumpovu mentálnu bystrosť, často prehnane, píše The Guardian. Trump sám sa pritom chváli, že „exceloval“ v hodnotení, ktoré testuje skoré príznaky demencie, ale počas jeho prvého roku vo funkcii sa nahromadili príklady veľmi neobvyklého správania.
Počas stretnutia s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou prezident náhle prešiel od debaty o imigrácii k výlevom o besnení s „veternou energiou“. Trump hovoril nepretržite a bez vyzvania dve minúty o tom, že turbíny „zabíjajú vtáky“ a veľryby z nich „šalejú“.
Ako príklad uvádza denník aj prípad z polovice júla, keď Trump podrobne rozprával príbeh o tom, ako jeho strýko, zosnulý profesor John Trump, učil Teda Kaczynského, známejšieho pod prezývkou Unabomber (americký matematik, ktorý rozosielal po USA podomácky zhotovené bomby, ktoré zabili tri osoby a 24 ďalších zranili, pozn.), na univerzite v Massachusetts: „Povedal som: ‚Aký to bol študent, aký typ študenta, strýko John?“ A on mi odpovedal: ‚Vážne, dobrý. Všetkých stále opravoval. Ale veľmi mu to nevyšlo.'
Problém je, že to nemôže byť pravda. Trumpov strýko zomrel v roku 1985 a Ted Kaczynski bol verejne označený za Unabombera až v roku 1996. Po druhé, Kaczynski na univerzite v Massachusetts neštudoval, vysvetľuje denník The Guardian.
Ďalší incident, ktorý vyvolal otázky ohľadom Trumpovho duševného stavu, prišiel vlani v septembri, píše denník. Vtedy zvolal najvyšších vojenských veliteľov krajiny na schôdzku vo Virgínii a predviedol im prejav, v ktorom vyzdvihol svoje údajné úspechy, než povedal: „Amerika je opäť rešpektovaná. Za Bidena sme neboli rešpektovaní. Každý deň sme sa pozerali na to, ako ten chlap padá zo schodov.“
A pokračoval: „Hovoril som si, to nie je náš prezident. Nemôžeme ho mať. Som veľmi opatrný, viete, keď idem dole po schodoch. Idem veľmi pomaly. Nikto nemusí prekonať rekord, len sa snažte nespadnúť, pretože to nedopadne dobre. Niekoľko našich prezidentov padlo a stalo sa to súčasťou ich odkazu. To nechceme. Musím chodiť pekne a opatrne. Nemusíte prekonávať žiadny rekord. Keď idete dole, buďte v pokoji. Ja po schodoch neskáčem. Napríklad Obama, nemal som k nemu ako k prezidentovi žiadny rešpekt, a on po schodoch len poskakoval. Povedal som si, že toto robiť nechcem. Asi by som to zvládol, ale nakoniec sa stane niečo zlé. Ako prezident odviedol zlú prácu.“
Vlani v novembri Trump uviedol, že podstúpil magnetickú rezonanciu, ale nemohol si spomenúť, ktorá časť tela bola vyšetrená. V ten mesiac sa tiež zdalo, že zaspal počas rokovaní v Oválnej pracovni a to isté sa stalo na zasadnutí kabinetu začiatkom decembra a znovu o dva týždne neskôr na tlačovej konferencii oznamujúcej reformy.
Začiatkom tohto roka Trump zamenil Albánsko s Arménskom pri diskusii o mierovej dohode týkajúcej sa Arménska. Počas stredajšieho príhovoru na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose si niekoľkokrát pomýlili Grónsko s Islandom. Trump okrem zámeny Grónska a Dánska opäť skomolil aj názov Azerbajdžanu, ktorý pomenoval „Aberbajdžan“.
V minulosti prezident USA niekoľkokrát povedal, že vyriešil konflikt medzi Azerbajdžanom a Albánskom, keď mal na mysli mierové dohody medzi Azerbajdžanom a Arménskom. Pred návštevou Aljašky zase dvakrát omylom povedal, že ide do Ruska — hoci Aljaška je štát USA.
Po stredajšom prejave sa hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová ohradila proti príspevku novinárky Libbey Deanovej na sociálnej sieti X, že „prezident Trump si zrejme trikrát pomýlil Grónsko a Island“.
„Nie, nepomýlil, Libbey. Vo svojich písomných poznámkach označil Grónsko za ‚kus ľadu‘, pretože ním aj je. Jediný, kto si tu niečo pletie, ste vy,“ uviedla. Island je v angličtine „Iceland“, v doslovnom preklade aj „ľadová zem“.
Guvernér Kalifornie Gavin Newsom priamo v rámci WEF prezidenta kritizoval. „Nič z toho nie je normálne. Dochádza k normalizácii deviácie vedomia,“ povedal.
Biely dom opakovane odmieta komentovať otázky ohľadom Trumpovej duševnej bystrosti. Hovorkyňa na otázku Guardianu uviedla, že jeho „mentálna bystrosť je bezkonkurenčná“. Ronny Jackson, republikánsky kongresman, ktorý predtým pôsobil ako Trumpov lekár, vyhlásil, že je „najzdravším prezidentom, akého táto krajina kedy videla“.