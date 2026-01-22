Spia v kabátoch, sneh rozpúšťajú na vodu. Rusko mení zimu v Kyjeve na boj o prežitie

„Keď nie je elektrina, nie je ani kúrenie, a to znamená, že v bytoch mrzneme,“ povedal Anton Rybikov, otec trojročného Davida a dvojročného Matvija. S manželkou Marinou si zaobstarali záložné batérie a spacáky.
Deväťdesiattriročný vojenský kaplán uviedol, že jeden z jeho synov nedávno ochorel na zápal pľúc po tom, ako teplota v byte počas výpadku elektriny klesla na deväť stupňov Celzia. Prúd nešiel viac ako 19 hodín po ruských náletoch.
„Je to emocionálne veľmi náročné. Neustále máme obavy,“ uviedol Rybikov, zatiaľ čo sa chystal zohrievať vodu v hrnci na mlieko. „Táto zima je najťažšia,“ dodal.
Útoky na energetiku paralyzujú veľké mestá
Rusko v posledných mesiacoch zintenzívnilo útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Rakety a drony smerujú najmä na Kyjev, Charkov a Dnipro.
Britská vojenská rozviedka odhaduje, že Rusko vlani vypustilo na Ukrajinu približne 55-tisíc bezpilotných lietadiel, čo je zhruba päťnásobok v porovnaní s rokom 2024. Informácia pochádza z pravidelnej správy o vojne zverejnenej na sociálnej sieti X.
Ukrajina vyzvala svojich partnerov, aby jej poskytli viac západných systémov protivzdušnej obrany, ktoré by pomohli čeliť útokom dronov, striel a rakiet.
Milión domácností bez prúdu
Teploty v zasneženom Kyjeve klesajú až na mínus 18 stupňov Celzia. Útoky spôsobili, že státisíce z troch miliónov obyvateľov hlavného mesta čelia dlhodobým výpadkom elektriny a vody.
Prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok po masívnom nočnom útoku vyhlásil, že viac ako milión domácností v meste zostalo bez elektriny.
Bežné úkony, ako je sprchovanie či varenie, sa stali problémom. Prvýkrát od začiatku rozsiahlej ruskej invázie spred takmer štyroch rokov vláda minulý týždeň vyhlásila stav núdze pre energetickú krízu.
Kličko: Chcú zlomiť ducha Ukrajincov
Rusko tvrdí, že cieľom jeho útokov je oslabiť ukrajinskú armádu, a popiera, že by cielilo na civilistov.
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko však hovorí o inom cieli. „Snažia sa zlomiť odpor a ducha Ukrajincov, urobiť všetko pre to, aby ľudia upadli do beznádeje, zbalili si kufre a opustili krajinu,“ povedal pre Reuters. „Kyjev bol a zostáva cieľom agresora,“ dodal.
Po celom meste sa zhromažďujú tisíce ľudí v školách a improvizovaných prístreškoch na uliciach. Generátory im umožňujú zohriať sa, nabiť si mobilné telefóny a pripojiť sa na internet.
Rady na teplé jedlo
V jednej z kyjevských vývarovní organizácie World Central Kitchen stála v rade na teplé jedlo 66-ročná dôchodkyňa Valentyna Kirijakovová spolu so svojou vnučkou Jevou Teplovovou.
„Nesťažujeme sa,“ povedala Kirijakovová, v ktorej byte vo výškovej budove nejde elektrina, a preto nemôže variť. „Vieme, že je vojna, a musíme vydržať. Musíme prežiť,“ zdôraznila.
Ruské útoky na energetický systém spôsobili, že výpadky elektriny a vody v Kyjeve trvajú tri- až štyrikrát dlhšie než v predchádzajúcich zimách.
Minister hospodárstva Oleksij Sobolev uviedol, že od októbra Rusko vyradilo 8,5 gigawattu výrobnej kapacity, čo predstavuje takmer polovicu bežnej spotreby elektriny. Ukrajina je preto nútená dovážať rekordné množstvá energie.
Zásahy zasiahli aj zariadenia na výrobu plynu. Podľa guvernéra centrálnej banky Andrija Pyšného prišla Ukrajina približne o polovicu svojej plynárenskej produkcie, čo výrazne zvýšilo náklady na dovoz.
„Energetický systém nie je zničený, no funguje v režime neustáleho zhoršovania," uviedla Olena Lapenková z analytického centra Dixi Group.
Zima ešte nekončí
Školy a univerzity predĺžili zimné prázdniny, mnohé firmy prešli na prácu z domu alebo skrátili prevádzku. Desiatky opravárenských tímov sa presúvajú po meste, aby opravili škody po útokoch.
„Je tu obrovské množstvo práce. Siete nedokážu zvládnuť takýto nápor naraz,“ povedal 55-ročný bagrista Hennadij Barulin. „Toto je skutočná zima. Je mimoriadne náročné preraziť zem, asfalt – čokoľvek,“ dodal.
Minister Sobolev upozornil, že zásoby energetických zariadení sú vyčerpané a na zvládnutie krízy je potrebná okamžitá finančná pomoc vo výške približne jednej miliardy dolárov.
Západní partneri už dodali stovky generátorov, výkonných batérií a priemyselných kotlov na ohrev vody. Podľa nového ministra energetiky Denysa Šmyhala však tempo budovania nezávislých zdrojov energie zostáva nedostatočné.
„Vzhľadom na kritický stav sektora je tento pokrok zjavne pomalý,“ priznal.
Rybikov zvažuje, že by v prípade ďalších výpadkov poslal svojich synov preč z Kyjeva. „Potrebujeme teplo, aby deti nezamrzli. Ostatné zvládneme," povedal. „Ak príde ďalší blackout, deti pošlem preč."