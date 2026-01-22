Witkoff: Rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou sa zredukovali len na jeden problém

„Myslím, že sme dosiahli veľký pokrok,“ povedal dnes Witkoff. Podľa agentúry AFP dodal, že zostáva doriešiť jeden problém, ktorý je však podľa neho riešiteľný. „Takže ak obe strany chcú tento problém vyriešiť, vyriešime ho,“ povedal na okraj Svetového ekonomického fóra s tým, že dnes odletí do Moskvy. Ďalšie podrobnosti podľa dostupných informácií neuviedol. Zároveň podľa Reuters vyhlásil, že Ukrajina má „úžasný vyjednávací tím“.
Jeho vedúci a súčasne predseda ukrajinskej bezpečnostnej rady Umerov v noci na dnes na platforme Telegram informoval o rokovaní s Witkoffom a zaťom amerického prezidenta Jaredom Kushnerom v Davose. „Informovali sme našich partnerov o najnovšom ruskom ostreľovaní civilnej infraštruktúry, najmä situácii v Kyjeve, kde v dôsledku (nepriateľských) úderov zostali milióny ľudí bez elektriny a tepla,“ uviedol.
Okrem toho Umerov oznámil, že spoločne s predsedom poslaneckého klubu vládnej strany Sluha národa Davydom Arachamijom a ukrajinským činiteľom Oleksandrem Kamyšinom rokovali tiež so zástupcami Nórska či Kataru a predstaviteľmi americkej investičnej spoločnosti BlackRock. Tá sa podľa Reuters podieľa na plánoch obnovy Ukrajiny.
Ukrajina sa bráni ruskej vojenskej agresii už takmer štyri roky. Americký prezident Donald Trump po svojom vlaňajšom návrate do Bieleho domu začal vyjednávať s oboma stranami o ukončení vojny, zatiaľ neúspešne. Väčšina lídrov európskych krajín prekážku na ceste k mieru vidí v neochote Moskvy. Rusko napríklad ako podmienku ukončenia bojov požaduje, aby mu Ukrajina vydala celý Donbas vrátane územia, ktoré ruskí vojaci stále nedokázali dobyť. Kyjev viní Moskvu z podkopávania mierového procesu.