Informovala o tom dnes agentúra DPA. Areál Bogensee po druhej svetovej vojne patril mládežníckej organizácii komunistickej Nemeckej demokratickej republiky (NDR). Práve jednu z budov jej vysokej školy požiar zachvátil.
Areál pri jazere Bogensee neďaleko brandenburského mestečka Wandlitz je od roku 2000 prázdny. Úrady si dlho nevedia rady s jeho ďalším využitím, uvažovalo sa aj o demolácii.
Horieť začala v stredu večer budova, v ktorej bývala vysoká škola Slobodnej nemeckej mládeže (FDJ), ktorá bola v NDR obdobou československého pioniera. Oheň zachvátil najprv krov budovy, neskôr sa rozšíril.
„Hasiace práce trvajú a zatiaľ sa ich nepodarilo dokončiť,“ uviedol dnes ráno hovorca brandenburskej polície. Podľa neho komplikujú hasičom prácu nízke teploty. Goebbelsova vila nie je podľa médií poškodená.
Šéf nacistickej propagandy si vilu Waldhof nechal postaviť pri jazere Bogensee v roku 1939. Areál v roku 1945 obsadila Červená armáda a následne ju využívala FDJ. Majiteľom areálu, ktorý je pamiatkovo chránený, je v súčasnej dobe mesto Berlín. To ale nemá ani peniaze, ani veľký záujem na jeho údržbe.Čítajte viac Trump nie je jediný. Čo má spoločné s Goebbelsom?