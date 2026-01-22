Povzbudil ho pád Madura. Trump chce do konca roka zvrhnúť režim na Kube

S odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou to napísal server denníka The Wall Street Journal (WSJ). Washington sa podľa nich cíti povzbudený tým, ako americké sily na začiatku januára zosadili venezuelského prezidenta Nicolása Madura. Aj vtedy Američanom pomohla osoba z Madurovho najbližšieho okolia.
Pilierom kubánskeho hospodárstva je už viac ako 20 rokov dotovaná ropa dodávaná spriazneným režimom vo Venezuele. Po Madurovom zvrhnutí chcú Spojené štáty túto závislosť využiť a venezuelskú ropu pre Kubu zadržiavajú. Podľa ekonómov Kube zásoby ropy môžu dôjsť v priebehu niekoľkých týždňov, čo by jej hospodárstvo úplne ochromilo.
Americký prezident 11. januára na svojej sieti Truth Social uviedol, že Kuba už žiadnu ropu ani peniaze z Venezuely dostávať nebude. Kubánskemu vedeniu zároveň odporučil dohodnúť sa, a to „skôr, než bude príliš neskoro“.
Trump totiž odmieta usilovať sa o zmeny režimov spôsobom, akým ich Spojené štáty vykonávali v minulosti. Namiesto toho sa snaží využívať príležitosti, ktoré sa naskytnú, a uzatvárať dohody. Zároveň nechce, aby pád režimu vyvolal nestabilitu či humanitárnu krízu.
Venezuelský model bude ale podľa WSJ na Kube ťažké zopakovať. Počas svojej takmer 70-ročnej histórie nebol komunistický režim v Havane nikdy ochotný vyjednávať o zmenách svojho politického systému a zavádzal iba drobné hospodárske zmeny.
Na ostrove tiež na rozdiel od Venezuely neexistuje silné opozičné hnutie. Režim odpor občanov úspešne potláča. Rozsiahle protesty na Kube prepukli iba dvakrát, v rokoch 1994 a 2021. Vyvolala ich zlá ekonomická situácia v krajine.